نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2022 وجدول المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها يوم 9 يناير 2022 والتي تنظمها دولة الكاميرون. وستمر البطولة من يوم 9 -1 – 2022 حتى يوم 6 -2 -2022 وتضم البطولة 24 منتخبا يشارك فى هذة البطولة. وسوف نذكر القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية وكذلك مواعيد المباريات فى هذا المقال.

المنتخبات المشاركة فى بطولة كاس الامم الافريقية 2022

المجموعة الاولى:

بوركينا فاسو.

إثيوبيا.

الرأس الأخضر.

الكاميرون.

المجموعة الثانية:

السنغال.

زيمبابوي.

غينيا.

مالاوي.

المجموعة الثالثة:

المغرب.

غانا.

جزر القمر.

الجابون.

المجموعة الرابعة:

نيجيريا.

مصر.

السودان.

غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة:

الجزائر.

كوت ديفوار.

سيراليون.

غينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة:

تونس.

مالى.

موريتانيا.

جامبيا.

القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2022

1 – قناة بى ان سبورت المفتوحة على النايل سات تردد 12604 افقى معدل ترميز 27500.

2 – قناة تيلى تشاد على نايل سات تردد 12015 افقي ترميز 27500.

3 – قناة النباء الليبية نايل سات 11096 افقي ترميز 27500

4 – قناة فوكس سبورت نايل سات 12284 افقي 27500.

5 – قناة الجزائرية الأولى نايل سات 11680 عمودى 27500.

مواعيد مباريات دور المجموعات كأس امم افريقيا 2022

الأحد 9 يناير

الكاميرون مع بوركينا فاسو السادسة مساءا .

إثيوبيا مع كاب فيردي التاسعة مساءا.

الاثنين 10 يناير

السنغال مع زيمبابوى الساعة الثالثة عصرا.

المغرب مع غانا السادسة مساءا.

غينيا مع مالاوى السادسة مساءا.

الجابون مع جزر القمر التاسعة مساءا.

الثلاثاء 11 يناير

الجزائر مع سيراليون الساعة الثالثة عصرا.

مصر مع نيجيريا السادسة مساءا.

السودان مع غينيا بيساو التاسعة مساءا.

الأربعاء 12 يناير

تونس مع مالى الثالثة عصرا.

موريتانيا مع جامبيا الساعة السادسة مساءا.

غينيا الاستوائية مع كوت ديفوار الساعة التاسعة مساءا.

الخميس 13 يناير

بوركينا فاسو مع كاب فيردي الساعة السادسة مساءا.

إثيوبيا مع الكاميرون الساعة التاسعة مساءا.

الجمعة 14 يناير

السنغال مع غينيا الساعة الثالثة عصرا.

المغرب مع جزر القمر الساعة السادسة مساءا.

مالاوي مع زيمبابوى الساعة السادسة مساءا.

غانا مع الجابون الساعة التاسعة مساءا.

السبت 15 يناير

السودان مع نيجيريا الساعة السادسة مساءا.

مصر مع غينيا بيساو الساعة التاسعة مساءا.

الأحد 16 يناير

جامبيا مع مالى 3 عصرا.

كوت ديفوار مع سيراليون 6 مساء.

تونس مع موريتانيا 6 مساء.

الجزائر مع غينيا الاستوائية 9 مساءا.

الاثنين 17 يناير

الكاميرون مع كاب فيردي التاسعة مساء.

بوركينا فاسو مع إثيوبيا التاسعة مساء.

الثلاثاء 18 يناير

زيمبابوى مع غينيا السادسة مساء.

السنغال مع مالاوى الساعة السادسة مساءا.

المغرب مع الجابون التاسعة مساءا.

غانا مع جزر القمر التاسعة مساءا.

الأربعاء 19 يناير

مصر مع السودان التاسعة مساءا.

غينيا بيساو مع نيجيريا التاسعة مساءا.

الخميس 20 يناير