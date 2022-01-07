نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات التي تذيع مباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا في كاس أمم إفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات التي تذيع مباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا ، هو ما يبحث عنه جميع الجماهير الآن عبر الإنترنت كما يرغب الكثير معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم مجانا على النايل سات والأقمار الأخرى، ومن خلال ما نحرص على تقديمه ورصده لجميع قراءنا الكرام وبالأخص جماهير كرة القدم الجماهير المصرية والعربية في كل مكان، سوف نعمل من خلال هذه المقالة على معرفة تردد القنوات التي تذيع مباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا في كأس أمم إفريقيا 2022 والتي ستقام في الكاميرون.

القنوات التي تذيع مباراة مصر ونيجيريا نايل سات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا ، هي تلك القنوات المجانية التي يهتم الكثير في معرفتها الآن وذلك نظراً أن هؤلاء الجماهير لا تمتلك اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية قد أعلنت عن أسعار الاشتراك في كاس الأمم الإفريقية وسوف نتعرف عليها من خلال تقارير أخرى.

وكانت بطولة كأس أمم إفريقيا قد تأجلت بسبب تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19 العام الماضي ليتم إقرار موعدها ليتم إقامتها خلال العام الحالي 2022 إلا أنها كانت عرضة للتأجيل مرة أخرى ولكن بعد بذل مجهود كبير من قبل المختصين سوف يتم إقامة مباريات كاس أمم إفريقيا في موعدها.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا نايل سات

أما فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا في كاس أمم إفريقيا 2022 ، فقد نشرت العديد من الصحف المصرية والعربية تأكيداً أن قناة أون تايم سبورت ستكون ضمن القنوات المجانية التي تذيع ماتش مباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا، كما أنها ستعمل على إذاعة جميع مباريات منتخب مصر في البطولة، مؤكدة نفس المصادر أن شبكة أون تايم سبورت قد استطاعت أن تمتلك حقوق نقل مباريات المنتخب المصري في أمم إفريقيا مجانا.

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات مجانا



تردد التالي: 11096

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد قناة تيلي تشاد الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجانا على النايل سات والناقلة لمباريات أمم إفريقيا

تردد التالي: 12015

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا والأقمار الأخرى



نستعرض عليكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على ةنايل سات مجانا والتي تتمثل في التالي:

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت إكسترا- bein sport extra

القمر: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت إكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات: يمكنكم إضافة القناة عبر الجهاز الخاص بكم من خلال بيانات التردد التالي:

التردد 11449- معدل الترميز 27500

تردد القناة على الأرضي يمكن بث قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من خلال التردد الأرضى UHF 32.