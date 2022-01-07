“القارة السمراء” تشغيل تردد القنوات الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون على النايل سات

استقبال القنوات الناقلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2022 هو اكثر ما يبحث عنه ويتداوله قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم في جميع انحاء القارة السمراء، وذلك بالتزامن مع موعد انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية 2022 النسخة التي حصلت على استضافتها الكاميرون والتي تأتي بمشاركة 24 منتخب افريقي تم تقسيمها على 6 منتخبات لتتضمن كل مجموعة اربعة منتخبات قوية، تتنافس فيما بينها للتأهل الى الدور المقبل والمنافسة على لقب البطولة، وقد قامت بعض القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعي المختلفة بالإعلان عن حصولها على حقوق نقل كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022، ونستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لامم افريقيا 2022 على النايل سات والتعرف على التردد الخاص بها.

القنوات الناقلة لامم افريقيا 2022 على النايل سات

بشكل رسمي أعلنت بعض القنوات في مختلف الدول بالاعلان عن حصولها على حقوق بث كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 المقامة في الكاميرون هذه النسخة، ومن أهم هذه القنوات ما يلي.

شبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية القطرية من خلال قنوات بي ان سبورت اكسترا.

قناة النبأ الليبية.

قناة تيلي تشاد على القمر نايل سات.

قناة الجزائرية الأولى العربية على القمر نايل سات.

قناة أرينا سبورت.

قناة يورو سبورت.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022

تردد قناة قناة النبأ الليبية على النايل سات 11096، من خلال معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

تردد قناة الجزائرية الأولى على القمر الصناعي نايل سات هو 11680، الاستقطاب العمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

تردد قناة تيلي تشاد على النايل سات 12015، من خلال معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة آرينا سبورت على هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

موعد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم افريقيا 2022

من المقرر أن يخوض منتخب مصر اولى مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس الامم الافريقية 2022 أمام منتخب نيجيريا يوم 11 من شهر يناير، والتي تقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ان تكون المباراة الثانية أمام منتخب غينيا بيساو يوم 15 يناير.