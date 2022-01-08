نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة ثأرية لليوث.. موعد مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشباب وأبها ، من جديد تستكمل مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب من الجولة الـ16، يستضيف مساء السبت 8 يناير 2021 ، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة القوية والتي تحمل طابعًا ثأريًا، تجمع بين الليث الأبيض وزعيم الجنوب ، حيث يسعى الأول لمواصلة ملاحقة الإتي المتصدر، بينما يأمل الأخير في الاحتفاظ بموقع متميز في المنطقة الدافئة بجدول الدوري السعودي .

في السطور القادمة، سنتعرف على جميع التفاصيل والكواليس و موعد مباراة الشباب وأبها والقنوات الناقلة ، إلى جانب متابعة مشوار الناديين في مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الجاري، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الشباب وأبها في الدور السعودي .

مباراة الشباب وأبها

مرة أخرى، يجدد ناديا أبها والشباب الموعد مع مواجهة الدور الثاني، والتي يسعى خلالها أصحاب الأرض للثأر من خسارة لقاء الذهاب، بينما يطمح الضيوف في تثبيت فوزهم في لقاء الدور الأول.

وتكتسب مباراة السبت أهمية كبيرة، بشكل خاص بالنسبة للشباب، الذي يسعى لتحقيق الانتصار، من أجل مواصلة ملاحقة العميد متصدر البطولة حاليًا.

حيث نجح الاتحاد، في تحقيق فوز سهل على نادي الفيحاء بنتيجة (2-0).

هذا، وانطلقت أولى مباريات الأسبوع الـ16، يوم الجمعة 7 يناير 2022، وجاءت نتائجها على النحو التالي:

ووفقًا لتلك النتائج، جاء ترتيب الدوري السعودي أثناء الجولة الـ16 كما يلي:

وعلاوة على مواجهة الشباب وأبها ، تُستهل مباريات السبت، بمواجهة قوية حيث مباراة ضمك والنصر .

على أن تستأنف باقي مباريات الأسبوع السادس عشر، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 ، وذلك بمواجهتين، الأولى مباراة الطائي والهلال ، أمام الثانية فهي مباراة الفيصلي والأهلي .

كانت لقاءات الهلال والفيصلي قد أُجلت حتى منتصف الأسبوع، بسبب خوض الفريقان مواجهة كأس السوبر السعودي ، والتي انتهت بحصد الزعيم باللقب.

نادي الشباب

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض، نادي الشباب السعودي ، والذي يقدم أداءً مميزًا على غرار الموسم الماضي، الذي حصد خلاله وصافة الترتيب.

غير أن شيخ الأندية يطمع في الظفر بلقب سابع، بعد تحقيقه للبطولة آخر مرة في موسم 2012/2011.

وخلال الموسم الحالي، خاض فريق العاصمة السعودية 15 مباراة، نجح خلالها في الفوز بـ9 لقاءات والتعادل في 4 أخرى، وتلقى الفريق خسارتين.

ويحتل الشباب حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري السعودي برصيد 31 نقطة وصافي (15) هدفًا، بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

وجاءت نتائج نادي الشباب في الدور الأول من البطولة على النحو التالي:

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تمكن الليوث خلال آخر 5 مواجهات لهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، من تحقيق 4 انتصارات.

جاءت انتصارات الشباب على أندية النصر بهدف نظيف، ثم الرائد بثلاثية بيضاء، والتعاون بنتيجة (3-1)، كما فاز خلال لقاء مثير على الأهلي بنتيجة (3-1).

فيما تعادل الفريق في مواجهة واحدة سلبيًا مع الفيصلي.

نادي أبها

على الجانب المقابل، يدخل نادي أبها السعودي مواجهة السبت، باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية ستُسهم بلا شك في ابتعاد الفريق عن مثلث القاع الذي يضم الثلاثي الفيصلي والباطن والحزم .

حيث يفصل أبها عن الفيصلي أول فرق المؤخرة الثلاث 3 نقاط فقط.

ويحتل زعيم الجنوب حاليًا المركز 10 في جدول المسابقة السعودية، برصيد 18 نقطة وصافي (-8) هدف.

إذ نجح أبها في تحقيق 5 انتصارات و3 تعادلات، ولكن خسر في 7 لقاءات هذا الموسم.

وإليكم مجمل نتائج نادي أبها في الدوري السعودي خلال الدور الأول:

يشار إلى أن أداء فارس الجنوب، قد شهد تحسنًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، إذ أنه لم يتلق إلا خسارة واحدة في آخر 5 مباريات خاضها، أمام الفيصلي.

بينما فاز على الأهلي بثنائية نظيفة وعلى الرائد بهدف.

وتعادل في مواجهتين مع الهلال إيجابيًا بنتيجة (1-1)، وسلبيًا مع الفيحاء.

موعد مباراة الشباب وأبها والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الثأري، مساء السبت، في تمام السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت مصر، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة أبها والشباب ، فلم يُفصح الاتحاد السعودي لكرة القدم عن القيادة التحكيمية للقاء بعد.

تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث المواجهة عبر قناتي SSC6 SD و SSC6 HD .

وبشأن معلق مباراة الشباب وأبها ، فسيتولى المعلق الرياضي السعودي جعفر الصليح التعليق والوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع الكواليس وتفاصيل و موعد مباراة الشباب وأبها والقنوات الناقلة ، ورحلة الفريقين في الموسم الحالي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ لقاءات الشباب وأبها في الدوري السعودي .