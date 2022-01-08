نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة في المقال التالي
عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 لكافة المباريات التي ستنقل اليوم وبداية أول مباراة في كأس أمم أفريقيا . كما سنعرض بالمقال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا . والتي سيتم نقل كافة المباريات علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات . كذلك عبر تلك الترددات سيتم نقل كافة مباريات كأس أمم أفريقيا المقامة داخل دولة الكاميرون . وتحتوي تلك المباريات التي سيتم نقل أحداثها علي مشاركة 24 منتخباً أفريقياً . حيث تم تقسيم جدول مباريات كأس أمم أفريقيا لهذه المنتخبات إلي 6 مجموعات وتحتوي كل مجموعة علي عدد 4 منتخبات .
القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 لكافة مباريات كأس أمم أفريقيا
القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 علي النايل سات وعرب سات ستنقل كافة أحداث المباريات . وذلك بدايةً من يوم الأحد القادم 9 يناير الجاري . كذلك القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 والمنظمة في الكاميرون سوف يتم نقلها عبر قنوات بي أن سبورت الرياضية . كما أن القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 ليس بشكل حصري علي بي أن سبورت . ولكن ستنقل المباريات علي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا علي قنوات أون سبورت المصرية . كما أن بجانب تلك القنوات هناك أيضاً القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 علي استر وهو القمر الصناعي الروسي . وسنتعرف خلال السطور القادمة علي قنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 بين سبورت .
قنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 بين سبورت الرياضية علي النايل سات
- تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 11084 .
- كما يتم ضبط معدل الترميز وهو 27500 .
- معامل تصحيح الخطأ 2/3 .
- استقطاب القنوات الناقلة لأمم أفريقيا علي النايل سات أفقي .
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا
يتم نقل مباريات كأس أمم أفريقيا علي قناة RTP تابعة لدولة بوركينا فاسو علي القمر الصناعي يوتليسات . ومعلومات القناة المفتوحة لكأس أمم أفريقيا هي كالتالي :-
- ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا قناة RTP هو 11900 .
- معدل ترميز القناة 27500 .
- كما يتم ضبط الاستقطاب للقناة باتجاه أفقي .
- معامل تصحيح الخطأ 3/4 .
القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 علي النايل سات
هناك أيضاً تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا تابع لدولة كوت ديفوار . علي النايل سات ومعلوماته كالتالي :-
- يتم ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا وهي قناة RTI برقم 11996 .
- كذلك بجانب ضبط الاستقطاب بالاتجاه أفقي .
- المعدل الخاص بالترميز 27500 .
- كما أن المعامل لتصحيح الخطأ 3/4 .
القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 والمباريات التي سيتم نقلها في أطار النسخة الجديدة في كأس أمم أفريقيا 2022 . تم عرض تردد أكثر من قناة مختلفة علي القمر الصناعي نايل سات .