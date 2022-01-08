الرياضة

القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 لكافة المباريات التي ستنقل اليوم وبداية أول مباراة في كأس أمم أفريقيا . كما سنعرض بالمقال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا . والتي سيتم نقل كافة المباريات علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات . كذلك عبر تلك الترددات سيتم نقل كافة مباريات كأس أمم أفريقيا المقامة داخل دولة الكاميرون . وتحتوي تلك المباريات التي سيتم نقل أحداثها علي مشاركة 24 منتخباً أفريقياً . حيث تم تقسيم جدول مباريات كأس أمم أفريقيا لهذه المنتخبات إلي 6 مجموعات وتحتوي كل مجموعة علي عدد 4 منتخبات .

القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022
موعد كأس أمم أفريقيا 2022

القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 لكافة مباريات كأس أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 علي النايل سات وعرب سات ستنقل كافة أحداث المباريات . وذلك بدايةً من يوم الأحد القادم 9 يناير الجاري . كذلك القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 والمنظمة في الكاميرون سوف يتم نقلها عبر قنوات بي أن سبورت الرياضية . كما أن القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 ليس بشكل حصري علي بي أن سبورت . ولكن ستنقل المباريات علي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا علي قنوات أون سبورت المصرية . كما أن بجانب تلك القنوات هناك أيضاً القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 علي استر وهو القمر الصناعي الروسي . وسنتعرف خلال السطور القادمة علي قنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 بين سبورت .

قنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 بين سبورت الرياضية علي النايل سات

  • تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 11084 .
  • كما يتم ضبط معدل الترميز وهو 27500 .
  • معامل تصحيح الخطأ 2/3 .
  • استقطاب القنوات الناقلة لأمم أفريقيا علي النايل سات أفقي .

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا

يتم نقل مباريات كأس أمم أفريقيا علي قناة RTP تابعة لدولة بوركينا فاسو علي القمر الصناعي يوتليسات . ومعلومات القناة المفتوحة لكأس أمم أفريقيا هي كالتالي :-

  1. ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا قناة RTP هو 11900 .
  2. معدل ترميز القناة 27500 .
  3. كما يتم ضبط الاستقطاب للقناة باتجاه أفقي .
  4. معامل تصحيح الخطأ 3/4 .

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 علي النايل سات

هناك أيضاً تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا تابع لدولة كوت ديفوار . علي النايل سات ومعلوماته كالتالي :-

  • يتم ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا وهي قناة RTI برقم 11996 .
  • كذلك بجانب ضبط الاستقطاب بالاتجاه أفقي .
  • المعدل الخاص بالترميز 27500 .
  • كما أن المعامل لتصحيح الخطأ 3/4 .

القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 والمباريات التي سيتم نقلها في أطار النسخة الجديدة في كأس أمم أفريقيا 2022 . تم عرض تردد أكثر من قناة مختلفة علي القمر الصناعي نايل سات .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا