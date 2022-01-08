نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 لكافة المباريات التي ستنقل اليوم وبداية أول مباراة في كأس أمم أفريقيا . كما سنعرض بالمقال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا . والتي سيتم نقل كافة المباريات علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات . كذلك عبر تلك الترددات سيتم نقل كافة مباريات كأس أمم أفريقيا المقامة داخل دولة الكاميرون . وتحتوي تلك المباريات التي سيتم نقل أحداثها علي مشاركة 24 منتخباً أفريقياً . حيث تم تقسيم جدول مباريات كأس أمم أفريقيا لهذه المنتخبات إلي 6 مجموعات وتحتوي كل مجموعة علي عدد 4 منتخبات .

القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 لكافة مباريات كأس أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 علي النايل سات وعرب سات ستنقل كافة أحداث المباريات . وذلك بدايةً من يوم الأحد القادم 9 يناير الجاري . كذلك القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 والمنظمة في الكاميرون سوف يتم نقلها عبر قنوات بي أن سبورت الرياضية . كما أن القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 ليس بشكل حصري علي بي أن سبورت . ولكن ستنقل المباريات علي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا علي قنوات أون سبورت المصرية . كما أن بجانب تلك القنوات هناك أيضاً القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 علي استر وهو القمر الصناعي الروسي . وسنتعرف خلال السطور القادمة علي قنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 بين سبورت .

قنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 بين سبورت الرياضية علي النايل سات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 11084 .

11084 . كما يتم ضبط معدل الترميز وهو 27500 .

معامل تصحيح الخطأ 2/3 .

استقطاب القنوات الناقلة لأمم أفريقيا علي النايل سات أفقي .

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا

يتم نقل مباريات كأس أمم أفريقيا علي قناة RTP تابعة لدولة بوركينا فاسو علي القمر الصناعي يوتليسات . ومعلومات القناة المفتوحة لكأس أمم أفريقيا هي كالتالي :-

ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا قناة RTP هو 11900 . معدل ترميز القناة 27500 . كما يتم ضبط الاستقطاب للقناة باتجاه أفقي . معامل تصحيح الخطأ 3/4 .

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2022 علي النايل سات

هناك أيضاً تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا تابع لدولة كوت ديفوار . علي النايل سات ومعلوماته كالتالي :-

يتم ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا وهي قناة RTI برقم 11996 .

وهي قناة RTI برقم 11996 . كذلك بجانب ضبط الاستقطاب بالاتجاه أفقي .

المعدل الخاص بالترميز 27500 .

كما أن المعامل لتصحيح الخطأ 3/4 .

القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 والمباريات التي سيتم نقلها في أطار النسخة الجديدة في كأس أمم أفريقيا 2022 . تم عرض تردد أكثر من قناة مختلفة علي القمر الصناعي نايل سات .