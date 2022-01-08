جدول مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2022 ومواعيد المباريات

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عمر شويل - جدة ننشر لكم جدول مباريات منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية 2022 ومواعيد المباريات الخاصة بمنتخب تونس حيث يستعد منتخب تونس لبداية مبارياته ضمن المجموعة السادسة والتي تضم بجانب تونس كلا من مالي وموريتانيا وجامبيا، وسط حالة من التركيز الشديد بين أوساط لاعبي منتخب تونس.

موعد مباريات منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية 2022

مواعيد مباريات منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية .. جميع المباريات بتوقيت تونس.

12 يناير 2022

تونس ومالي ………….. الثانية ظهرا بتوقيت تونس

16 يناير

تونس وموريتانيا …………. 5 مساء بتوقيت تونس.

20 يناير

جامبيا وتونس …………… 8 مساء بتوقيت تونس.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد كشف عن حكم مباراة تونس ومالي القادمة والمقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الأفريقية.

من المنتظر أن يقود الحكم الزامبي جاني سيكازوي مباراة تونس ومالي في المجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية وسيساعد سيكازوي كلا من ايميليانو دوس سانتوس والتشادي عيسى يايا والمكسيكي فرناندو جيريرو سيكون حكما للفار وسط حالة من الترقب بين لاعبي منتخب تونس في تلك المواجهات الهامة للفريق التونسي أمام مالي.

كان محمد علي بن رمضان، لاعب منتخب تونس قد أكد على هامش الحصة التدريبية الخاصة به أن كل العناصر واللاعبين جاهزين في تلك المباريات من أجل تقديم أداء رائع في كأس الأمم الأفريقية من أجل الدفاع عن راية تونس في تلك البطولة القوية.

وحول المنافسة على أرض الميدان أكد أن كل اللاعبين ستقدم المطلوب منها وأن مصلحة تونس فوق كل اعتبار مؤكدا أن الهدف هو تشريف تونس والذهاب بعيدا في تلك البطولة من أجل إسعاد الجماهير التونسية بشكل كبير.

توقعات نتيجة مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية

تبدو إنطلاقة تونس في كأس الأمم الأفريقية هي الأقوى على الإطلاق في ظل قوة الفريق التونسي والمالي على السواء، ويبدو أن المنافسة على صدارة المجموعة السادسة بين تونس ومالي ستكون هي الأقوى والاشرس في ظل رغبة كلا الفريقين من أجل تصدر المجموعة والذهاب بعيدا في كأس الأمم الأفريقية 2022 في تلك البطولة الهامة للمنتخب التونسي وغيره من المنتخبات العربية.