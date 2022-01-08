جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022 ومواعيد المباريات

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022 ومواعيد المباريات في دور المجموعات، يستعد منتخب مصر لبداية مبارياته في البطولة الثلاثاء، ويشارك منتخب مصر رفقة نيجيريا وغينيا بيساو والسودان ضمن مباريات المجموعة الرابعة، ويبدو منتخب مصر بقيادة محمد صلاح عازما على الوصول بعيدا في تلك البطولة والتي لن تكون بالسهلة على الإطلاق في ظل قوة المنتخبات ونيتها التتويج باللقب الأفريقي.

موعد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

موعد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022 وتوقيت المباريات بتوقيت مصر.

11 يناير مصر ونيجيريا ……… 6 مساء 15 يناير مصر وغينيا بيساو ………. 9 مساء 19 يناير مصر والسودان ………. 9 مساء

كان منتخب مصر قد تعرض لعدد من الإصابات بفيروس كورونا وكانت أبرز الإصابات لمدرب حراس المرمى، عصام الحضري ومحمد أبو جبل حارس المرمى وهو ماجعل الفريق الطبي يأخذ قرار بإستبعادهما من قائمة مصر التي غادرت للكاميرون.

وكان محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر قد أكد أنه لا يعاني أي أعراض بخصوص فيروس كورونا وأكد قبل السفر إلى الكاميرون أنه لا يعرف سبب الإصابة وأنه فوجئ أن المسحة الخاصة به إيجابية رغم وجود منتخب مصر في معسكر مغلق.

وأكد أنه وعصام الحضري سوف يخضعا لمسحة جديدة الأحد أو الإثنين من أجل تأكيد مدى إصابتهم من عدمه بفيروس كورونا، وإذا جاءت نتيجة مسحة كورونا الخاصة بهم سلبية سيتم لحاقهم ببعثة مصر المتجهة للكاميرون.

يذكر أن كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر قد استدعى مروان داوود للمشاركة في منتخب مصر ضمن استعداد الفراعنة للتوجه للكاميرون للعب مباريات كأس الأمم الأفريقية في واحدة من البطولات والمباريات القوية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

يذكر أن بعثة منتخب مصر تغادر للكاميرون السبت ضمن البعثة المتوجهة إلى هناك برئاسة جمال علام، رئيس إتحاد الكرة المصري الجديد والذي أكد أنه سيسعى لتوفير كافة طلبات منتخب مصر من أجل توفير كافة السبل والدعم لمنتخب مصر من أجل المساعدة في حصد اللقب.

توقع نتيجة مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية

تبدو مباريات غينيا بيساو والسودان سهلة نسبيا للمنتخب المصري ولكن تبقى مباراة نيجيريا في افتتاح مباريات منتخب مصر هي الأصعب خاصة وأن المنتخب المصري يحرص على الحصول على المركز الأول من أجل تلافي مواجهة الجزائر الدور القادم.