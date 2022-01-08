نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2022 ومواعيد المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية وجدول مباريات المنتخب الجزائري في الكان في الكاميرون 2022، يستعد منتخب الجزائر للدفاع عن لقبه الأفريقي بمشاركة قوية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة وأن الجزائر تشارك بمجموعة مكونة من كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية بالإضافة إلى الجزائر ضمن المجموعة الخامسة.

موعد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جميع توقيتات المباريات بتوقيت الجزائر.

11 يناير الجزائر وسيراليون ……. الثانية عصرا 16 يناير الجزائر وغينيا الاستوائية ….. 8 مساء 20 يناير الجزائر وكوت ديفوار …….. 5 مساء

كانت فترة تواجد حارس الجزائر عبد الرحمن مجادل، قد انتهت في المعسكر الإعدادي لمنتخب الجزائر في الدوحة.

أخبار الجزائر قبل كأس الأمم الأفريقية 2022

وحول استعدادات الجزائر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، كان جمال بلماضي، مدرب الجزائر قد أكد عشية انتقال بعثة منتخب الجزائر إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 33 عن استعداد الجزائر الكامل لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

تدخل الجزائرهذه البطولة بإنتعاشة حقيقية بعد الفوز ببطولة كأس العرب والخروج بمكاسب كبيرة على مستوى لاعبي الفريق، ومن المرتقب أن تشهد الكان القادمة مشاركة قوية من جانب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية.

توقعات نتائج مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2022

هذا ويتوقع الجميع أن تشهد مباريات الجزائر ندية قوية، ويبدو المنافس الأقوى للجزائر ضمن مجموعتها هو الفيل الإيفواري منتخب كوت ديفوار، ويسعى منتخب الجزائر إلى الفوز عليه وتصدر مجموعته من أجل طريق سهل نحو ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

الجزائر والتي تضم عددا كبيرا من اللاعبين المحترفين، ابرزهم رياض محرز تجد من السهولة بمكان الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، ولعل المغرب سيكون من المنتخبات التي ستنافس بقوة مع منتخب الجزائر فضلا عن مصر في ظل وجود محمد صلاح.

ولعل الجزائر يريد أن يصل إلى النهائي بإنتصارات قوية من أجل الإستعداد القوي للدور الفاصل في كأس العالم والذي يحاول من خلاله الجزائر الفوز والتأهل إلى كأس العالم المقبلة والمقرر لها في قطر، فهل ينجح الجزائر في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية؟ ننتظر توقعاتكم في تعليقات الموضوع من أجل معرفة من الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.