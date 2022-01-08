جدول مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2022 ومواعيد المباريات

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عمر شويل - جدة ننشر لكم جدول مباريات منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2022 ومواعيد المباريات، يستعد منتخب المغرب لمباريات قوية في كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها في الكاميرون خاصة وأن المغرب يشارك في المجموعة الثالثة بجانب كلا من غانا والجابون وجزر القمر، فالمغرب يسعى من خلال تلك البطولة العودة من جديد إلى منصات التتويج ومحاولة الفوز بأي مركز من المراكز المتقدمة.

موعد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2022

جميع توقيتات مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية بتوقيت المغرب.

10 يناير المغرب وغانا …………. 5 مساء 14 يناير المغرب وجزر القمر …….. 5 مساء 18 يناير المغرب والجابون ……….. 8 مساء

هذا ويسعى منتخب المغرب إلى عبور المنتخبات الثلاث وتصدر المجموعة ومحاولة الفوز بالمباريات الثلاث خاصة وأن غانا تعد المنافس الأقوى للمغرب في تلك المجموعة.

استعدادات المغرب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

كان منتخب المغرب قد استقر على القميص الرسمي لأسود الأطلسي في منافسات كأس الأمم الأفريقية، ويرتدي المغرب القميص الأحمر والسروال الأخضر وسط حالة من التفائل في مدينة ياوندي والتي تستضيف مباريات المجموعة.

كان بدر بانون، مدافع الأهلي المصري قد ظهر في بعثة المغرب المتجهة إلى الكاميرون، وكان بانون قد تأخر في اللحاق ببعثة المغرب خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا، وكان بانون ومحمد الشيبي وسفيان رحيمي ضمن الثلاثي الذي ضمهم المدير الفني لأسود الأطلسي.

توقعات نتائج مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية

حول توقعات نتائج مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية، تبدو المغرب وغانا هي الأقوى على مستوى المنتخبات في المجموعة الثالثة وإن كانت الجابون واحدة من المنتخبات القوية والتي يتوقع أن تظهر مردودا قويا في البطولة.

هذا ويتوقع متابعوا كأس الأمم الأفريقية أن ينجح المغرب في عبور تلك المجموعة للدور ثمن النهائي، ولكن تبقى المنافسة قوية بين المغرب وغانا على إقتناص المركز الأول والذي سيكون هاما لكلا المنتخبين من أجل تلافي المنتخبات القوية في الربع النهائي والوصول بعيدا في كأس الأمم الأفريقية والتي تشهد منافسة قوية.

هذا ويبدو المغرب قادرا على عبور الدور الأول في ظل قوة المغرب الكبيرة والأداء الجماعي للفريق المغربي وهو الأمر الذي يتوقع أن يظهر في كل المباريات المقبلة للمغرب في كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.