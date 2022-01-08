نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وضمك اليوم والقنوات الناقلة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين الأسبوع 16 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة النصر وضمك اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها اليوم السبت الموافق الثامن من يناير 2022، حيث يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية “المحالة” أحداث مباراة النصر ضد ضمك في الدوري، وتقام المباراة لحساب الأسبوع ال16 من عمر منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2021 – 2022، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:50 الثالثة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف نتناول المباراة بالتفصيل في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، حيث نقوم بتغطية إخبارية شاملة عن موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل وكذلك ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري

من المقرر أن يستضيف استاد المحالة مباراة النصر وضمك اليوم في الدوري، وذلك لحساب الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تنطلق ضربة البداية حسب التوقيتات التالية:-

14:50:- بتوقيت القاهرة.

15:50:- بتوقيت مكة المكرمة.

16:50:- بتوقيت الإمارات.

12:50:- بتوقيت جرينتش.

النصر والاقتراب من الصدارة

يسعى النصر السعودي نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط والاقتراب خطوة كبيرة من الصدارة، حيث يحتل العالمي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، ولديه 26 نقطة من 15 مباراة، فقد استطاع الفوز في 8 مباريات وتعادل في 2 مبارتين وخسر 5 مباريات، يقدم النصر مستوى متميز في آخر ثلاث مباريات ويرتفع المستوى بشكل كبير، لذلك تأمل جماهير النصر في الفوز بالمباراة والحصول على نقاطها الثلاث ومزاحمة الاتحاد والشباب على الصدارة.

ضمك وتحدي الكبار

يدخل ضمك المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وإزاحة النصر من المركز الثالث والدخول مكانه، حيث يحتل ضمك المركز الرابع في الترتيب بنفس رصيد ضمك وهو 26 نقطة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، مباراة تتسم بالندية والرغبة في تحقيق الانتصار وانتزاع المركز الثالث والاقتراب من القمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة ضمك ضد النصر على قناة ssc1 الرياضية.

معلق مباراة النصر وضمك

سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق المتميز “عبد الله الحربي”.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 15 11 2 2 15 12:31 19 35 2 الشباب 15 9 4 2 15 15:30 15 31 3 النصر 15 8 2 5 15 17:24 7 26 4 ضمك 15 7 5 3 15 19:21 2 26 5 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 6 الرائد 15 6 3 6 15 21:21 0 21 7 الفيحاء 16 5 6 5 14 14:14 0 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 الإتفاق 16 4 6 6 14 26:21 -5 18 10 أبها 15 5 3 7 15 23:15 -8 18 11 التعاون 16 4 5 7 14 31:27 -4 17 12 الفتح 14 4 4 6 16 19:18 -1 16 13 الأهلي 15 3 6 6 15 21:18 -3 15 14 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 15 الباطن 16 3 6 7 14 19:13 -6 15 16 الحزم 16 2 5 9 14 21:11 -10 11

بطاقة المباراة