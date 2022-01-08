نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب وأبها اليوم السبت 08\01\2022 في الدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب وأبها اليوم في الدوري والقنوات الناقلة من أهم المواعيد الرياضية المرتقبة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 08\01\2022، حيث يلتقي الفريقين لحساب الأسبوع 16 من عمر الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022، ويحتضن اللقاء المرتقب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة داخل المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، موعد مباراة النصر وضمك، وتغطية إخبارية كاملة عن المباراة من حيث موعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي ومعلق المباراة، وكافة التفاصيل التي تخص الفريقين.

موعد مباراة الشباب وأبها

من المقرر أن يستضيف استاد “الملز” أحداث مباراة أبها والشباب في الدوري، والتي سوف تنطلق اليوم السبت الموافق الثامن من يناير الحالي، لحساب الأسبوع السادس عشر من عمر دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

15:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

الشباب وملاحقة الاتحاد على قمة الدوري

يسعى الشباب السعودي نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط ومواصلة الضغط على المتصدر للدوري نادي الاتحاد، ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 31 نقطة، جمعها من 15 مباراة فقد استطاع تحقيق الفوز في 9 مباريات، بينما تعادل في أربع مباريات وتجرع كأس الهزيمة في مبارتين، يقدم الشباب مستوى متميز هذا الموسم ففي آخر خمس مباريات حقق الشباب الفوز في 4 مباريات وتعادل مباراة واحدة، وتأمل جماهير الشباب في الفوز بالمباراة ومواصلة الضغط على الاتحاد متصدر الدوري.

أبها أمام مهمة صعبة

يدخل أبها المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط أو على الأقل عدم الخسارة والخروج ولو بنقطة التعادل، حتى يتمكن من تعديل وضعه بجدول المسابقة، ويحتل أبها المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 15 مباراة، فقد استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات، لذلك هو في مهمة صعبة أمام صاحب المركز الثاني الشباب وصاحب الأداء العالي والراقي والكبير.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب وأبها في الدوري

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، لذلك سوف تنقل مباراة أبها ضد الشباب اليوم في الدوري على قناة ssc6 الرياضية.

معلق مباراة الشباب وأبها

معلق المباراة هو المعلق المتميز “جعفر الصليح”.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 15 11 2 2 15 12:31 19 35 2 الشباب 15 9 4 2 15 15:30 15 31 3 النصر 15 8 2 5 15 17:24 7 26 4 ضمك 15 7 5 3 15 19:21 2 26 5 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 6 الرائد 15 6 3 6 15 21:21 0 21 7 الفيحاء 16 5 6 5 14 14:14 0 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 الإتفاق 16 4 6 6 14 26:21 -5 18 10 أبها 15 5 3 7 15 23:15 -8 18 11 التعاون 16 4 5 7 14 31:27 -4 17 12 الفتح 14 4 4 6 16 19:18 -1 16 13 الأهلي 15 3 6 6 15 21:18 -3 15 14 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 15 الباطن 16 3 6 7 14 19:13 -6 15 16 الحزم 16 2 5 9 14 21:11 -10 11

بطاقة المباراة