نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات أمم أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة مباريات كاس أمم أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات أمم أفريقيا 2022 والتي تقرر بدء أول مباريات كاس أمم أفريقيا 2022 من يوم 9 يناير الجاري . وتستمر المباريات حتي يوم 6 من فبراير القادم وذلك وفقاً للتصريحات التي تمت من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم . كما أن جدول مباريات الأمم الأفريقية والذي سنعرضه داخل المقال لكافة المجموعات المشاركة في كاس أمم أفريقيا . كذلك في الجانب الخاص في جدول مباريات أمم أفريقيا 2022 تم توزيع عدد 24 منتخباً وتم تقسيمه إلي 6 مجموعات . كل مجموعة في جدول مباريات كأس أمم أفريقيا تحتوي علي عدد أربعة منتخبات أفريقية . ومن خلال المقال سنتعرف علي جدول أمم أفريقيا لكافة المنتخبات المشاركة ومواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا

جدول مباريات أمم أفريقيا 2022

جدول مباريات الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 والتي سيتم نقل مباريات كأس أمم أفريقيا . ذلك علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات والقمر الصناعي أسترا . كافة مباريات كأس أمم أفريقيا ستكون علي تلك الأقمار بشكل مجاني . كما بجانب ذلك سوف يتاح معرفة مواعيد مباريات أمم أفريقيا 2022 والتي سنعرضها داخل المقال . كذلك بجانب تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا والذي سيتم أرفاق مقالات داخل المقال تحتوي علي الترددات علي كافة الأقمار . وفي فترة موعد كأس أمم أفريقيا 2022 الموضحة بداية المقال . سوف نوافيكم دائماً بمواعيد جدول مباريات كأس أمم أفريقيا لكافة المباريات .

جدول مباريات الأمم الأفريقية المحدد من الاتحاد الأفريقي

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا الذي تم التصريح به من الاتحاد أحتوي هذا العام علي 24 مجموعة . وذلك بعد القرار الصادر عن الاتحاد بزيادة عدد المنتخبات في كأس أمم أفريقيا عن أخر نسخة منه عام 2019 . وفيما يخص مجموعات كاس أمم أفريقيا 2022 المصرح بها كانت كالآتي :-

المجموعة الأولي في كأس أمم أفريقيا 2022 هي كاب فيردي ، بوركينا فاسو ، الكاميرون أثيوبيا .

كما تحتوي المجموعة الثانية في أمم أفريقيا علي كلاً من زيمبابوي ، غينيا ، السنغال ، مالاوي .

كذلك بجانب المجموعة الثالثة في جدول مباريات أمم أفريقيا 2022 الجابون ، غانا ، جزر القمر ، المغرب .

الجابون ، غانا ، جزر القمر ، المغرب . أما المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا هي مصر ، السودان ، غينيا بيساو ، نيجيريا .

كما تأتي المجموعة الخامسة في جدول مجموعات أمم أفريقيا 2022 سيراليون ، كوت ديفوار ، غينيا الاستوائية ، الجزائر .

جدول أمم أفريقيا للمجموعة السادسة يحتوي علي موريتانيا ، مالي ، تونس ، جامبيا .

جدول مباريات كاس أفريقيا ومباريات

يتم إذاعة مباريات جدول أمم أفريقيا بداية من يوم 9 يناير الجاري والتي ستكون مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 هي كالتالي

يلتقي فريق الكاميرون مع فريق بوركينا فاسو بتوقيت الساعة السادسة مساءً . كما يكون لقاء منتخب أثيوبيا مع منتخب كاب فيردي تمام الساعة التاسعة مساءً . كذلك سيكون لقاء فريق زيمبابوي والسنغال بتوقيت الثالثة عصراً يوم 10 يناير الجاري . في نفس اليوم سيكون لقاء غانا والمغرب الساعة السادسة مساءً . كما تذاع مباراة جزر القمر والجابون يوم 10 يناير الساعة 9 مساءً ضمن مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا .

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا

القنوات الناقلة مباريات كأس أمم أفريقيا تتعدد على أقمار صناعية مختلفة نعرضها كالتالي :-

نقل مباريات كأس أمم أفريقيا علي القمر الصناعي أسترا 23 .

كما يضاف علي القمر تردد 11740 .

بجانب استقطاب القناة “عمودي” .

معدل ترميز القناة 3000 .

القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2022 علي القمر الصناعي نايل سات

قناة telechad وترددها 12015 . كذلك يضاف الاستقطاب بشكل “عمودي” . كما يضاف معدل الترميز للقناة 27500 . أيضاً من ضمن تردد قنوات مباريات كأس أمم أفريقيا مرفق مقالات أخري داخل المقال للتعرف علي ترددات قنوات أخري . ناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 .

جدول مباريات أمم أفريقيا 2022 والتي ستبدأ إذاعتها في المواعيد المشار أليها داخل المقال والتي ستكون من يوم 9 يناير . حتي يوم 6 من شهر فبراير القادم . كما تم عرض تردد القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا داخل المقال .