نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تردد القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا” تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم افريقيا الكاميرون 2022 وتنزيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين تردد القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا، حيث ستبدأ المباريات الخاصة بالبطولة بدءا من يوم 9 يناير 2022، ويتزايد البحث عن القنوات الناقلة لمباريات كأس امم افريقيا، وانتشرت العديد من الأخبار الغير صحيحة بخصوص القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا والتي انتشر فيها ان قناة النبأ وتيلي تشاد ستنقل المباريات على شاشاتها وهذا غير صحيح، حيث لا توجد قناة مفتوحة على النايل سات ستنقل مبارايات البطولة كاملة، وسنتعرف معكم في هذا المقال على قنوات مفتوحة في أقمار صناعية غير النايل سات ستنقل مباريات كأس أمم افريقيا 2022، وسنتعرف معكم على كيفية تنزيلها، فتابعوا معنا.

كأس أمم افريقيا 2022 الكاميرون

وستحتضن دولة الكاميرون بطولة كأس امم افريقيا 2022 هذا العام على اراضيها، وهي بطولة كانت مؤجلة من العام الماضي 2021، وسيشارك بالبطولة 6 منتخبات عربية، وهي الجزائر، مصر، المغرب، تونس، السودان وموريتانيا.

وستبدأ البطولة بدءا من يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، وهذا بمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو، وسنتعرف معكم على مواعيد مباريات المنتخبات العربية في الدور الأول بدور المجموعات وهي كالآتي:

المغرب ضد غانا، يوم الاثنين 10 يناير.

الجزائر ضد سيراليون يوم الثلاثاء 11 يناير.

مصر ضد نيجيريا، يوم الثلاثاء 11 يناير.

السودان ضد غينيا بيساو، الثلاثاء 11 يناير.

تونس ضد مالي، يوم الأربعاء 12 يناير.

موريتانيا ضد غامبيا يوم الأربعاء 12 يناير.

ونتمنى التوفيق لجميع منتخباتنا العربية بالبطولة.

القنوات الناقلة لامم افريقيا 2022

ومن المؤكد أن مجموعة بي ان سبورت القطرية ستنتقل البطولة على شاشاتها، حيث إنها تمتلك حقوق الملكية الخاصة بها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وقد تعرفنا معكم على تردد قناتي bein sport 1&2 المفتوحة، والتي يمكن أن تنقل بعض المباريات بشكل مجاني على شاشاتها.

كما أن قناة الجزائرية الأرضية الأولى ستنقل المباراة الافتتاحية بالبطولة ومباريات منتخب الجزائر، وقد تعرفنا على ترددها في تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات.

القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا

أما بالنسبة للقنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية، فقد انتشرت العديد من الأخبار الغير صحيحة بخصوص أن قناة النبأ الليبية وقناة تيلي تشاد ستنقل مباريات البطولة، ولكن يوجد قنوات على أقمار صناعية غير النايل سات ستنقل المباريات، وهي كالآتي:

تردد قناة فارزيش Varzish

وتعتبر قناة فارزيش قناة إيرانية، ويمكنك تنزيلها على الريسيفر الخاص بك وهذا عن طريق تركيب لاقط اضافي في الدش الخاص بك وهذا بالاستعانة بفني، على ألا يقل قطر الطبق عن 80 سم حتى تكون الإشارة قوية، والتردد كالآتي:

القمر الصناعي: INTELSAT9.

التردد: 11555.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 30000.

معامل التصحيح: تلقائي.

تردد قناة سبورت كلوب البلغارية

ويوجد قناة بلغارية ستنقل المباريات الخاصة بكاس امم افريقيا مجانا على شاشاتها، ويمكنك تركيب لاقط اضافي ايضا على الطبق الخاص بك على ألا يقل قطره عن 80 سم أيضا حتى تكون الإشارة جيدة، وبيانات التردد كالآتي: