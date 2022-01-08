بدون تشفير.. تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية

بدون تشفير.. تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية لم يتبقى سوى أيام قليلة على بث مباريات كأس أمم أفريقيا لعام 2022 وموضوع مقالنا اليوم هو تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية والتي سيتم إذاعة مبارياتها في الفترة ما بين يومي 9 يناير 2022 و6 فبراير من نفس العام، ويشترك في هذه البطولة حوالي 24 منتخب من دولة أفريقيا ومن بين هذه المنتخبات مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيات وجزر الأمر ومنتخب السودان الشقيق وتأجلت المباراة من العام الماضي بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية لعام 2022

يتم إذاعة المباراة على قنوات مجموعة البي إن سبورتس الأولى والثانية حيث أنها القنوات المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية على الترددات التالية:-

قناة Bein Sports HD 1

تردد القناة : 12604.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

معدل الترميز: 27500.

نوع القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة النبأ الليبية 2022

تردد القناة: 11096.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

معامل الترميز: 2750.

نوع القمر: نايل سات.

موعد مباريات لمجموعات الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2022

الأحد يوم التاسع من يناير

منتخب الكاميرون مقابل منتخب بوركينا فاسو في تمام الساعة السادسة مساءً.

بينما في الساعة السادسة يتواجه منتخب إثيوبيا ومنتخب كاب فيردي.

الاثنين يوم العاشر من يناير

السنغال ضد زيمبابوي في الساعة الثالثة عصرًا.

منتخب المغرب ضد منتخب غانا في الساعة السادسة مساءً.

وكذلك منتخبي غينيا ومالاوي في الساعة السادسة مساءً.

جزر القمر ضد الجابون في الساعة التاسعة مساءً.

الثلاثاء يوم الحادي عشر يناير

في الساعة الثالثة عصرًا يقابل منتخب الجزائر مع منتخب سيراليون.

أما في الساعة السادسة مغربًا يقابل منتخب نيجيريا مع منتخب مصر الوطني.

منتخبي السودان وغينيا في الساعة التاسعة مساءً.

الأربعاء يوم الثاني عشر من يناير

منتخب مالي يقابل منتخب تونس في الساعة الثاثة عصرًا.

أما منتخب موريتانيا وجامبيا في تمام الساعة السادسة مساءً.

وبالنسبة لمنتخبي كوت دي فوار وغينيا الاستوائية في حلول الساعة التاسعة مساءً.

الخميس يوم الثالث عشر من يناير