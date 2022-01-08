نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022 ومواعيد مباريات منتخب مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم جماهير كرة القدم في مصر الذين لا يملكون اشتراكًا في باقة قنوات بي إن سبورت القطرية، بمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022م، المُقامة في الكاميرون، خصوصًا مباريات مصر التي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 11 يناير 2021م، إذ يُواجه الفراعنة المنتخب النيجيري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنطلق البطولة يوم الأحد 9 يناير 2022م، إذ يُواجه منتخب الكاميرون صاحب الأرض، منتخب بوركينا فاسو في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما يُمكن متابعة جميع مباريات البطولة مجانًا من خلال معرفة التردّد الخاص بالقنوات المفتوحة التي تنقل جميع المباريات في بطولة الأمم الإفريقية عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022

وننشر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022م، خدمة للجماهير المصرية التي تنتظر انطلاق البطولة، لمشاهدة المباريات التي يخوضها منتخب الفراعنة، وذلك على النحو التالي:

تردد قناة beIN Sports المفتوحة هو 12604 على القمر الصناعي نايل سات.

مُعدّل الاستقطاب: أفقي.

ومُعدّل الترميز: 27500.

كما أنّ مُعدّل تصحيح الخطأ هو 2/3.

تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات

ويُمكن لعشاق مشاهدة مباريات كرة القدم متابعة بطولة الأمم الإفريقية على قناة النبأ الليبية عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك على النحو التالي:

ضبط القناة على التردد 11096 عبر القمر الصناعي نايل سات.

ومُعدّل الاستقطاب: أفقي.

كما أنّ مُعدّل الترميز: 27500.

تردد قناة تيلي تشاد Tele Tchad

ومن القنوات المجانية التي يمكن من خلالها متابعة بطولة أمم إفريقيا، قناة تيلي تشاد على القمر الصناعي نايل سات:

ضبط القناة على التردد 12015 عبر القمر الصناعي نايل سات.

مُعدّل الاستقطاب: أفقي.

ومُعدّل الترميز: 27500.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية 2022

ومن الممكن ترتيب هذه القنوات على الرّسيفر، ومتابعة مباريات منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية 2022م مجانًا، وذلك في الأوقات التالية: