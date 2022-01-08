نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي للمحترفين اليوم السبت في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي للمحترفين اليوم السبت على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة السادسة عشر من من الدوري السعودي للمحترفين حيث يلتقي فريق الشباب مع نظيره فريق ابها اليوم السبت الموافق 8 يناير الجاري لعام 2022 , في تمام الساعة الخامسة مساءآ بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان وفي تمام السادسة مساءآ بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن، وفي تمام الساعة السادسة مساءآ ايضا بتوقيت العراق والكويت والبحرين والصومال ، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشر.

نتيجة مباراة الشباب وأبها اليوم

ونتابع معكم نتيجة مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي للمحترفين اليوم السبت.

نجح حسن القيد في تسجيل الهدف الأول لنادي أبها في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

تشكيل الشباب ضد أبها اليوم

يخوض فريق الشباب مباراة الليلة مع نظيره ابها ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: اللاعب: فواز القرني.

خط الدفاع كلا من اللاعبين: فواز الصقور _ايجور _ متعب الحربي _ أحمد شراحيلي.

الوسط كلا من اللاعبين : هتان باهبري_ حسين القحطاني إيفر بانيجا _باولينهو .

خط الهجوم فيتكون من كلا من اللاعبين :إيجالو_ أوديون كارلوس جونيور .

تشكيل أبها أمام نظيره الشباب اليوم

يخوض فريق ابها مباراة الليلة مع نظيره فريق الشباب ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى اللاعب : عبدالعلي المحمدي

خط الدفاع كلا من اللاعبين الاتيين : داني سواريز – سعيد الهمصال – أمين الأتوشي .

الوسط كلا من اللاعبين : أورش ماتيتش _ رياض شراحيلي

محمد كنيدري – فهد الجميعة .

الهجوم كلا من اللاعبين : سعد بقير _ ميتشل ت. فريدي _صالح العمري.

مباراة أبها والشباب

حقق فريق ابها الفوز علي نظيره الرائد بهدف مقابل لا شيئ في المباراة الماضية التي جمعتهما ، بينما حقق التعادل بينه وبين فريق الفيحاء ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، وودع من قبل فريق ابها بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، حيث حقق فريق الفيحاء الفوز الساحق ضد فريق ابها حينها برباعية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب وابها اليوم

تبث مباراة فريق الشباب مع نظيره ابها اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وفي الاسبوع السادس عشر من المنافسات للدوري السعودي للمحترفين ، القناة السعودية SSC Sports HD 1 .