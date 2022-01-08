نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2022 و القنوات الناقلة للمباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 هذا من أكثر الاسئلة شيوعاً خلال الأيام القليلة الماضية فهناك الملايين من عاشقي ومحبي رياضة كرة القدم من جميع دول العالم الذين يبحثون عن هذا الحدث الكروي الكبير وهذا بعد أن تم رسمياً إطلاق كأس أمم أفريقيا 2022 بعد الشائعات الكثيرة التي انتشرت عن تأجيل المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا في معظم البلدان، ولكن بالفعل أعلن الإتحاد الأفريقي عن بدء مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 في موعدها المحدد، ولهذا جميع الشعوب الأفريقية بدأوا بالبحث عن مواعيد مباراة كل مجموعة و ما هي القنوات الفضائية التي ستنقل لنا تلك المباريات وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

جدول مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2022

سيتم إطلاق أولى مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 يوم الأحد القادم 9 يناير 2022 من المقرر أن يواجه الكاميرون ضد نظيره أمام بوركينا فاسو، وسنقدم لكم جدول المباريات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا بالتفصيل وهو:

يوم الأحد 9 يناير 2022.

( الكاميرون × بوركينا فاسو) فى تمام الساعة 6 مساءً.

(إثيوبيا × الرأس الأخضر) فى تمام الساعة 9 مساءً

يوم الإثنين 10 يناير 2022.

( السنغال × زيمبابوي) فى تمام الساعة 3 مساءً.

( غينيا × مالاوي) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( المغرب × غانا) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( جزر القمر × الغابون) فى تمام الساعة 9 مساءً.

يوم الثلاثاء 11 يناير 2022

( الجزائر× سيراليون) فى تمام الساعة 3 مساءً.

( نيجيريا× مصر) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( السودان× غينيا بيساو) فى تمام الساعة 9 مساءً.

يوم الأربعاء 12 يناير 2022

( تونس× مالي) في تمام الساعة 3 مساءً.

( موريتانيا× غامبيا) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( غينيا الاستوائية× ساحل العاج) فى تمام الساعة 9 مساءً.

يوم الخميس 13 يناير 2022.

( الكاميرون× إثيوبيا) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( الرأس الأخضر× بوركينا فاسو) فى تمام الساعة 9 مساءً.

يوم الجمعة 14 يناير 2022.

( السنغال× غينيا) فى تمام الساعة 3 مساءً.

( مالاوي× زيمبابوي ) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( المغرب× جزر القمر) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( الغابون× غانا) فى تمام الساعة 9 مساءً.

يوم السبت 15 يناير 2022.

( نيجيريا× السودان) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( غينيا بيساو× مصر ) فى تمام الساعة 9 مساءً.

يوم الأحد 16 يناير 2022.

( غامبيا × مالي) فى تمام الساعة 3 مساءً.

( تونس× موريتانيا) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( ساحل العاج × سيراليون) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( الجزائر× غينيا الاستوائية) فى تمام الساعة 9 مساءً.

يوم الإثنين 17 يناير 2022

( بوركينا فاسو× إثيوبيا) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( الرأس الأخضر× الكاميرون) فى تمام الساعة 6 مساءً.

يوم الثلاثاء 18 يناير 2022

( مالاوي× السنغال) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( زيمبابوي× غينيا) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( الغابون× المغرب) فى تمام الساعة 9 مساءً.

( غانا× جزر القمر) في تمام الساعة 9 مساءً.

يوم الأربعاء 19 يناير 2022

( غينيا بيساو× نيجيريا) فى تمام الساعة 9 مساءً.

( مصر × السودان) فى تمام الساعة 9 مساءً.

يوم الخميس 20 يناير 2022

( سيراليون× غينيا الاستوائية) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( ساحل العاج× الجزائر) فى تمام الساعة 6 مساءً.

( غامبيا× تونس) فى تمام الساعة 9 مساءً.

( مالي× موريتانيا) في تمام الساعة 9 مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا

سوف تذاع مباريات كأس أمم أفريقيا مجانًا على هذه القنوات الفضائية وهي: