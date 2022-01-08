نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 المشفرة والمفتوحة لكل القنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 والمقرر لها في الكاميرون سواء أكانت القنوات المشفرة أو المفتوحة في كل القنوات وسط سعي من جانب كل الجماهير من أجل متابعة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها التاسع من يناير في الكاميرون بمشاركة ستة مجموعات، حيث تعد منتخبات الكاميرون والجزائر والمغرب وغانا هي المرشحة بقوة من أجل الفوز بكأس الأمم الأفريقية والتي تقام في الكاميرون.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

من المنتظر أن تنقل عدة قنوات مباريات كأس الأمم الأفريقية.

قناة Bein sports الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث تنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر التردد المشفر لها.

قناة “أر تي بي” البوركينية وتذيع بطولة كأس الأمم الأفريقية بدون تشفير عبر التردد 11900/27500 H

فضائية “أر تي أي” الإيفوارية تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية من خلال التردد 11996 / 27500 H.

القناة الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات بتردد 11680 عمودي ومعدل الترميز 27500.

قناة النبأ حي تذيع قناة النبأ الليبية مباريات كأس الأمم الأفريقية بتردد 11096 ومعدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية

تشارك منتخبات أفريقيا بستة مجموعات أساسية، وتتكون كل مجموعة من أربع منتخبات وهي:

المجموعة الاولى : الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر.

المجموعة الثانية : السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي.

المجموعة الثالثة : المغرب وغانا وجزر القمر والجابون.

المجموعة الرابعة : نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو.

المجموعة الخامسة : الجزائر وسيراليون وساحل العاج وغينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: تونس ومالي وموريتانيا وغامبيا.

وتبدو بطولة كأس الأمم الأفريقية قوية للغاية هذه المرة وسط مشاركة من كل المنتخبات بالصف الأول لها، حيث يشارك محمد صلاح في مصر وماني في السنغال ورياض محرز في الجزائر وغيرهم من نجوم الدوري الإنجليزي والدوريات الأوربية.

هذا وتسعى كل المنتخبات في أفريقيا من أجل الفوز بالبطولة خاصة وأن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون صعبة بكل تأكيد على كل المنتخبات ولن تكون سهلة مطلقا في ظل السعي المستمر من جانب كل المنتخبات من أجل الفوز والتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس الأمم الأفريقية ولن تكون مهمة سهلة لكل المنتخبات.