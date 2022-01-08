“بتوقيت المملكة”… موعد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 الجولة الأولى

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عمر شويل - جدة موعد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 الجولة الأولى، تبدأ غدا الاحد أولي جوالات الفرق التي وقع عليها الاختيار ضمن المجموعة الأولي في كأس أمم أفريقيا، حيث يلتقي الكاميرون وهو الفريق المستضيف للبطولة العام الحالي، وسوف يلتقي فريقي الكاميرون وبوركينا فاسو غدا الاحد 8 يناير في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعلق علي أحداث المباراة رؤوف خليف، وسوف نستعرض لكم جدول المباريات التي تقع ضمن المجموعة الاولي، ليتمكن محبي كرة القدم في جميع دول العالم من تشجيع الفرق المميزة لديهم، وكذلك مشاهدة أحداث المباراة لحظة بلحظة وبشكل تفصيلي.

موعد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 الجولة الأولى

نستعرض معكم الآن عبر موقعنا موعد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 الجولة الأولى، والتي تنطلق غدا حتي 12 يناير، وسوف نعرض لكم جدول المباريات بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي جأت علي النحو الاتي

الاحد 9 يناير

الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام السابعة مساء، بتعليق رؤوف خليف.

إثيوبيا والرأس االأخضر في تمام الساعة 10 مساء، بتعليق نوفل باشي.

الاثنين 10 يناير

السينغال و زمبابوي في تمام الساعة 4 مساء، بتعليق عصام الشوالي.

المغرب و غانا في تمام الساعة 7 مساء، بتعليق جواد بدة.

غينيا و مالاوي في تمام الساعة 7 مساء، بتعليق احمد عبدو.

جزر القمر و الجابون في تمام الساعة 10 مساء، بتعليق عادل خلو.

الثلاثاء 11 يناير

الجزائر و سيراليون في تمام الساعة 4 مساء، بتعليق عصام الشوالي.

نيجيريا و مصر في تمام الساعة 7 مساء، بتعليق احمد الطيب.

السودان غينيا بيساو في تمام الساعة 10 مساء، بتعليق سوار الذهب.

الاربعاء 12 يناير

تونس و مالي في تمام الساعة 4 مساء بتعليق عصام الشوالي.

موريتانيا و غامبيا في تمام الساعة 7 مساء، بتعليق حفيظ دراجي.

غينيا الإستوائية و ساحل العاج في تمام الساعة 10 مساء، بتعليق رؤوف خليف.

القنوات المجانية الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022

ونوفر لكم تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقيةالقنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، وقد أفادت الأخبار بأن قناة بي إن سبورت المشفرة سوف تنقل كأس الأمم الأفريقية 2022، ولكنها تحتاج الي رسوم اشتراكية، أما قناة أون تايم سبورت والتي نعرض ترددها الآن من المرتقب إن تكن ضمن القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم افريقيا

تردد أون تايم سبورت علي نيل سات

التردد 11449.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة تيلي تشاد علي نيل سات

التردد 12015.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة النبأ الليبية علي نيل سات