دوت الخليج -

كورونا يفتك ب4 لاعبين ومدرب بوركينا

أصيب ما لا يقل عن "4 إلى 5 لاعبين" في صفوف منتخب بوركينا فاسو، إضافة الى المدرب الوطني حيث من المتوقع غيابهم عن المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمام الكاميرون المضيفة غداً الأحد في العاصمة ياوندي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد استنكر قائد بوركينا فاسو برتراند تراوري إجراءات اختبار فيروس كورونا واصفًا إياها بـ "الفضيحة" في البطولة القارية.

وقال مهاجم أستون فيلا الانجليزي في مؤتمر صحفي في ياوندي اليوم السبت: "إنها فضيحة، لا يمكن حرماننا من لاعبي الفريق الأول قبل 24 ساعة من المباراة".

وتشكك بعثة بوركينا فاسو في حقيقة أن الاختبارات التي خضع لها اللاعبون لم تكن اختبارات "بي سي آر" والتي يجب إجراؤها قبل 48 ساعة من المباراة، مطالبًا بوجهة نظر ثانية حيال الموضوع.

وتابع تراوري: "يجب على السلطات مراجعة التنظيم.. لا يمكننا قبول هذا القرار.. يمكننا إعادة الاختبارات للاعبينا الإيجابيين".

وقال فيرمين سانو مساعد المدرب كامو مالو، والذي حلّ بدلاً منه لإصابة الأخير أيضًا بالفيروس في المؤتمر الصحفي "لدينا 4 إلى 5 حالات ايجابية، خصوصًا بين اللاعبين الاساسيين، ولن نذكر أسماء".

وشكّك مساعد المدرب في الطريقة التي تتخذ فيها العينات.. مشيرًا إلى وجود غموض عند اللجنة المنظمة، حيث أوضح أن فريقين طبيين مختلفين قد حضرا لاختبار بعثة منتخب بوركينا فاسو.

ويلعب المنتخب البوركيني ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الكاميرون المضيفة وإثيوبيا والرأس الأخضر.