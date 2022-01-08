انت الان تتابع تفاصيل خبر تسريبات جائزة الأفضل من الفيفا 2021 تصريحات الفيفا تصدم صلاح والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حصل ليونيل ميسي على دفعة قوية في السباق للحصول على جائزة الأفضل من الفيفا، وهو الآن المفضل للفوز – على الرغم من بدايته المتواضعة في باريس سان جيرمان. حيث تم ترشيح ميسي للقائمة المختصرة للفوز بالجائزة ، التي سيتم الإعلان عنها في 17 يناير 2022 ، إلى جانب مهاجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح ولاعب بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي. تم اختيار مهاجم برشلونة السابق ، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية السابعة في نوفمبر ، في القائمة المختصرة على الرغم من فشله في تقديم أفضل مستوياته منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان في أغسطس. سجل ميسي هدفًا واحدًا فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم ، بينما نجح في تحقيق خمسة أهداف دوري أبطال أوروبا.

احصائيات ميسي و ليفاندوسكي وصلاح هذا العام

وبالمقارنة ، سجل ليفاندوفسكي مهاجم بايرن بالفعل 31 هدفًا في 26 مباراة هذا الموسم ، وسجل صلاح 23 هدفًا في 26 مباراة مع ليفربول.ومع ذلك ، حصل ميسي على دفعة كبيرة في السباق للحصول على جائزة FIFA The Best حيث لن يتم أخذ مستواه دون المستوى في Parc des Princes في الاعتبار ، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

قرار الفيفا يصدم صلاح وليفاندوسكي حول جائزة الأفضل من الفيفا

صرح FIFA قائلاً: “ستختار اللجنة الفائز لإنجازاتها الخاصة خلال الفترة من 8 أكتوبر 2020 إلى 7 أغسطس 2021”. خلال تلك الفترة ، سجل ميسي 43 هدفًا في 47 مباراة لبرشلونة – مما ساعد النادي على الفوز بكأس الملك في موسمه الأخير على ملعب نو كامب قبل مغادرته إلى باريس. كما فاز بأول لقب دولي له مع الأرجنتين ، وقاد بلاده إلى لقب كوبا أمريكا في يوليو.

في المقابل ، سجل ليفاندوفسكي 51 هدفًا خلال تلك الفترة ، وفاز بالدوري الألماني وكأس العالم للأندية مع بايرن ميونيخ. في غضون ذلك ، تمكن صلاح من تسجيل 26 هدفاً في ذلك الوقت لكن بدايته الرائعة هذا الموسم لن تؤخذ في الاعتبار لجائزة هذا العام.

معلومات حول جائزة الأفضل من الفيفا

وقد حاز ميسي علي جائزة الأفضل من الفيفا بالفعل ست مرات ، بينما حصل عليها ليفاندوفسكي في عام 2021 متقدما على مهاجم باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد. يتم التصويت على الجائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من مدربي وقادة المنتخب الوطني ، وصحفي واحد من كل إقليم يمثله منتخب وطني والمشجعون المسجلون على موقع FIFA.com. سيعلن FIFA عن الفائز بجائزة هذا العام في حفل عبر الإنترنت في زيورخ في يوم 17 يناير 2022.

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