تشيلسي يذل تشيسترفيلد بخماسية

تشيلسي يذل تشيسترفيلد بخماسيةفاز فريق تشيلسي على تشيسترفيلد، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

الألماني تيمو فيرنر كان البادئ بالتسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة السادسة، أعقبه كالوم هودسون أودوي بالهدف الثاني في الدقيقة 18، ثم الهدف الثالث عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 20.

وسجل الدنماركي أندرياس كريستنسن الهدف الرابع في تشيلسي في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه برباعية.

وسجل المغربي حكيم زياش خامس أهداف تشيلسي في الدقيقة 55، فيما سجل أسانتي هدف حفظ ماء الوجه لـ تشيستر فيلد في الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة، تأهل فريق تشيلسي للدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.