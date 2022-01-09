القنوات المجانية الناقلة لـ مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 وجدول المباريات والمجموعات

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق مباريات كأس امم افريقيا في الكاميرون 2022، من أجل مشاهدة المنافسات القوية بين أفضل المنتخبات العربية، وسوف يحضر المباريات أفضل لاعبي العالم محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني هم ثلاثي القمة في الكرة الأفريقية خلال الأعوام الحالية، وسوف يشهدون فاعليات كأس الأمم الافريقية في القاره السمراء، وتنطلق أولى مباريات البطولة في 9 يناير 2022، وتستمر حتى يوم 6 فبراير 2022، وسوف نوضح لكم الآن جدول المباريات والمجموعات والقنوات الناقلة المجانية للمباريات.

القنوات المجانية الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية عن نقل فعاليات كأس امم افريقيا ولكن على القنوات المشفرة BeIN SPORTS HD1 و BeIN SPORTS HD 2، والتي تعمل على الترددات التالية :-

تردد قناة BeIN SPORTS HD على على القمر الصناعي نايل سات: 11054 أفقي معامل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/2

تردد قناة BeIN SPORTS HD على القمر الصناعي سهيل سات: 11566 أفقي معامل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد قناة 7 BeIN SPORTS HD على القمر الصناعي نايل سات: 12604 أفقي معامل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد قناة 7 BeIN SPORTS HD على القمر الصناعي سهيل سات: 11623 عمودي معامل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/2.



وقد أعلنت قناة النبأ الليبية عن نقل مباريات كأس أمم افريقيا أيضا وجاءت الترددات كالتالي :-

ويمكنك متابعة مباريات كأس أمم افريقيا على قناة تيلي تشاد على النايل سات والذي جاء ترددها كالتالي :-

تردد قناة تيلي تشاد على النايل سات تردد 12015 استقطاب أفقي معدل ترميز 27500.



جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2022

موعد مباراة نيجيريا – مصر الثلاثاء 11 يناير 2022 الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسودان

موعد مباراة السودان – غينيا بيساو الثلاثاء 11 يناير 2022 الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسودان

موعد مباراة نيجيريا – السودان السبت 15 يناير 2022 الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسودان

موعد مباراة غينيا بيساو – مصر السبت 15 يناير 2022 21:00 بتوقيت مصر والسودان

موعد مباراة غينيا بيساو – نيجيريا الأربعاء 19 يناير 2022 الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسودان

موعد مباراة مصر – السودان الأربعاء 19 يناير 2022 الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسودان

جدول مواعيد كأس أمم أفريقيا 2022