ثبت فورا.. القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية مجاناً على النايل سات بدون تشفير

تفصلنا أيام قليلة على مباريات البطولة الإفريقية ولذلك نقدم لكم تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية لعامنا الجاري 2022 والتي تم تأجيلها السنة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وانتشار العدوى بين اللاعبين وجميع الأشخاص حول العالم، ومن المقرر أن تبدأ المباريات من يوم 9 يناير الجاري والتي تستمر حتى يوم منتصف فبراير القادم 2022، وتقام البطولة على أرض دولة الكاميرون ويشارك بها حوالي 24 منتخب أفريقي.

تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية لعام 2022

يتم إذاعة المباريات على مجموعة قنوات Bein Sports HD الأولى والثانية وسنوضح لكم تردد القنوات على عدة أقمار صناعية حيث:-

تردد قناة Bein Sports HD 1 على السهيل سات

نوع القمر الصناعي: السهيل سات.

تردد القناة 11585 عامودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

تردد قناة Bein Sports HD 1 على النايل سات

نوع القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة 12604 أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

قناة Bein Sports HD 2 على النايل سات

تردد القناة: 11013 أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

معدل الترميز: 27500.

نوع القمر: نايل سات.

قناة Bein Sports HD 2 على السهيل سات

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة : 11623.

نوع القمر: السهيل سات.

مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

منتخب مصر يقابل نظيره المنتخب النيجيري في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يناير 2022 في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

أما منتخبي السودان وغينيا بيساو يتقابلان في يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما في الساعة السادسة بتوقيت جمهورية السودان ومصر يقابل منتخب السودان نظيره النيجيري يوم السبت 15 يناير 2022.

وكذلك غينيا بيساو ضد منتخب مصر الوطني في نفس يوم السبت 15 يناير في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان.

وأخيرًا منتخب مصر الوطني يقابل منتخب السودان في الساعة التاسعة بتوقيت مصر وجمهورية السودان الشقيقة في يوم الأربعاء 19 يناير لعام 2022.

المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022

تتمثل المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية في كل مما يلي:-