برشلونة اليوم السبت ضد غرناطة بالدوري الإسباني موعد المباراة والقناة الناقلة والمعلق

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادى غرناطة اليوم السبت نظيره نادي برشلونة في إطار مباريات الجولة العشرون من الدوري الممتاز الإسباني لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب نويفو لوس كارمينيس بمدينة غرناطة الأسبانية، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط، للتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

موقف نادي غرناطة بالدوري الإسباني لكرة القدم

ويملك نادي غرناطة 23 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، من المشاركة 19 مباراة نتيجة الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 8 مباريات، والهزيمة في 6 مباريات، ويأمل نادي غرناطة في الفوز بالمباراة للتقدم أكثر بمنطقة الأمان بجدول الدوري الإسباني لكرة القدم.

موقف نادي برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم

يأتي البرسا في المركز الخامس بالدوري الإسباني لكرة القدم، ويملك نادي برشلونة 31 نقطة، من المشاركة 19 مباراة نتيجة الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 7 مباريات، والهزيمة في 4 مباريات، وفوز برشلونة في تلك المقابلة الصعبة خارج ملعبه، ستبقيه من المركز الرابع بالمربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

مواجهات الفريقين خلال الجولة القادمة

ويواجه فريق خلال غرناطة نادي خيتافي الجولة القادمة على ملعب خيتافي، في حين يواجه نادي برشلونة نظيره نادي رايو فاييكانو على ملعب الكامب نو خلال الجولة القادمة رقم 21 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

طرفي المباراة