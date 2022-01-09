ريال مدريد ضد فالنسيا في قمة الجولة 20 بالدوري الإسباني موعد المباراة القنوات الناقلة والمعلق

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادى ريال مدريد اليوم السبت نظيره نادي فالنسيا في إطار مباريات الجولة العشرون من الدوري الممتاز الإسباني لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدينة مدريد الأسبانية، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط، للتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

موقف نادي ريال مدريد بالدوري الإسباني لكرة القدم

ويملك نادي ريال مدريد 46 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، من المشاركة 20 مباراة نتيجة الفوز في 14 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، والهزيمة في 2 مباريات، ويأمل نادي ريال مدريد في الفوز بالمباراة للتقدم أكثر في تصدر جدول الدوري الإسباني لكرة القدم.

موقف نادي فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم

يأتي نادي فالنسيا في المركز التاسع بالدوري الإسباني لكرة القدم، ويملك نادي فالنسيا 28 نقطة من المشاركة 19 مباراة نتيجة الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 7 مباريات، والهزيمة في 5 مباريات، وفوز فالنسيا في تلك المقابلة الصعبة خارج ملعبه، ستقربه من الدخول مع الكبار بجدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم المؤهلة للبطولات الأوروبية.

مواجهات الفريقين خلال الجولة القادمة

ويواجه الريال نادي اتلتيك بلباو الجولة القادمة على ملعب بلباو، في حين يواجه نادي فالنسيا نظيره نادي أشبيلية على ملعب فالنسيا خلال الجولة القادمة رقم 21 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

طرفي المباراة