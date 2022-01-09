شاهد وصول بعثة المنتخب المصري لمدينة جاروا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - في رحلة شاقة لبعثة المنتخب المصري وصلت إلى مدينة جاروا بدولة الكاميرن البعثة الرسمية الرسمية للفريق المصري بعد 6 ساعات سفر منذ انطلاق الرحلة من مطار القاهرة الدولي، وقام الإتحاد المصري لكرة القدم بتوفير طائرة خاصة للبعثة لتسهيل الأمور، والتغلب على حالة الإجهاد التي قد يتأثر بها الفريق.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون الأحد 9 يناير الجاري بمباراة أصحاب الأرض منتخب الكاميرون مع منتخب بوركينا فاسو بمنافسات المجموعة الأولي، وتنتهي منافسات البطولة في 6 فبراير 2022 القادم، وغادرت بعثة المنتخب المصري الساعة 11 صباحا، لتصل في تمام الساعة 5 مساءا بتوقيت القاهرة.

ويبدأ الفراعنة منافسات البطولة يوم الثلاثاء المقبل 11 يناير ضمن مباريات المجموعة الرابعة ضد منتخب نيجيريا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتضم مجموعة مصر كلا من منتخبات نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.

ويواصل منتخب مصر تدريباته اليومية الأحد بمدينة جاروا، وستمكث البعثة المصرية بالمدينة حتى مباراة المنتخب مع غينيا بيساو يوم السبت المقبل، وتنتقل بعثة المنتخب المصري إلى ياوندي عاصمة الكاميرون يوم 15 يناير للقاء منتخب السودان يوم 19 يناير في ختام منافسات دور المجموعات.

يذكر أن المنتخب الوطني صاحب الرقم في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية في القارة السمراء برصيد 7 بطولات أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010، كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب القاري، بالإضافة إلى الفوز بالبطولة لثلاثة أعوام متتالية كرقم قياسي مسجل بإسم مصر.

شاهد وصول بعثة المنتخب المصري لجاروا عاصمة الكاميرون