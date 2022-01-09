نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الاولى الارضية على النايل سات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم تردد قناة الجزائرية الارضية الاولى على النايل سات والناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 والمقرر لها في الكاميرون، كانت قناة الجزائرية الاولى الارضية قد أعلنت نقلها مباريات كأس الأمم الأفريقية لكل المنتخبات وهي البطولة التي تبدأ في الكاميرون وسط مشاركة 24 منتخب بينهم أربعة منتخبات عربية وهي الجزائر وتونس ومصر والمغرب.

تردد قناة الجزائرية الاولى الارضية على النايل سات

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

التردد : 11680

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة الجزائرية الأولى الأرضية على قمر ASTRA

التردد : 11597

معدل الترميز : 22000

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى على سهيل عرب سات

التردد : 11785

الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى على عرب سات

التردد : 3884

الترميز : 27500

الاستقطاب : R

تعد قناة الجزائرية الأولى الارضية واحدة من أهم قنوات التلفزيون الجزائري والأكثر شعبية في الجزائر والدول العربية، وتعد القناة حاضنة وناقلة للكثير من البطولات وأهمها كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم والألعاب الاولمبية الصيفية وغيرها من البطولات.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2022

المجموعة الأولى : الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وكاب فيردي.

المجموعة الثانية : السنغال وغينيا وزيمبابوي ومالاوي.

المجموعة الثالثة : المغرب وغانا وجزر القمر والجابون

المجموعة الرابعة : مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو

المجموعة الخامسة : الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة : تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا.

توقعات نتائج بطولة كأس الأمم الأفريقية

تبدو مباريات كأس الأمم الأفريقية صعبة التوقع في ظل قوة كل المجموعات، ويبدو أن الجزائر هى الأقوى على مستوى التوقعات لحصد اللقب على مستوى الحدث للمرة الثانية على التوالي في ظل قوة الجزائر بشكل كبير ورغبة لاعبيها في مواصلة الإنجازات.

بينما يدخل محمد صلاح ورفاقه بحثا عن لقب جديد للفراعنة بعد أخر لقب لمنتخب مصر منذ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010، ولن يجد المنتخب المصري نفسه في نزهة في ظل قوة المجموعة بجوار نيجيريا وسط بحث مصري للفوز الأول خاصة وأن مصر تواجه نيجيريا في المباراة الأولى ولن تكون سهلة بكل تأكيد خاصة وأنها مباراة لصدارة المجموعة المبكرة من البداية.