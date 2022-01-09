انت الان تتابع تفاصيل خبر جوائز مالية كبيرة تنتظر منتخب مصر حال الفوز بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار التطور الكبير الذي تشهده القارة الإفريقية على مستوى كرة القدم، وتزامنا مع التحضيرات النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في دولة الكاميرون يوم الأحد المقبل 9 يناير، إجتمع مسئولي اللجنة التنفيذية بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” لإتخاذ قرار بزيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون 2022، عن تلك الجوائز المقررة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالقاهرة.

الإتحاد الإفريقي يرفع الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

وفي نفس السياق تم إتخاذ هذا القرار خلال إجتماع الكاف بمدينة دال بالكاميرون برئاسة رئيس الإتحاد الإفريقي الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، وذلك تماشيا مع الجوائز المالية بالبطولات العالمية، خاصة أن البطولات الإفريقية الآن أصبحت ذات حقوق بث مرتفعة التكاليف، مما يدر على الكاف دخل عالي، وبالتالي زيادة مكافآت الفوز بالبطولات.

انطلاق كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون الأحد 9 يناير 2022

وفي سياق متصل ينتظر عشاق كرة القدم العربية والإفريقية مشاهدة انطلاق أحداث البطولة يوم الأحد 9 سبتمبر بدولة الكاميرون، بمشاركة 24 منتخبا، بعد زيادة عدد الفرق في البطولة الماضية التي إستضافتها مصر 2019 من 16 منتخبا إلى 24 منتخبا، ويشارك المنتخب المصري بالمجموعة 4 بجانب نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون 2022