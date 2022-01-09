نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية بدون اشتراك في المقال التالي
القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا في نسخته الجديدة التي تنطلق يوم 9 يناير وضبط ترددات القنوات التي سيذاع عليها . كافة مباريات كأس أمم أفريقيا . كما من ضمن باقة القنوات الناقلة كأس أمم أفريقيا تردد قناة الجزائرية الأولي علي النايل سات . ويتم ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية علي القمر الصناعي نايل سات . بمعلومات تردد القناة التي سنعرضها بالمقال لكي ما يتم متابعة كافة مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تبدأ غداً وتستمر حتي يوم 6 فبراير القادم . كذلك بجانب أن معدلات البحث تتم عن القنوات الناقلة كأس أمم أفريقيا والتي تكون بدون اشتراك . واليوم في هذا المقال سنتعرف علي تفاصيل ضبط تردد القناة الجزائرية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية .
القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا في نسخته الجديدة
يتم إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية علي أكثر من قناة من القنوات الناقلة كأس أمم أفريقيا 2022 . من ضمن تلك القنوات القناة الجزائرية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية التي سيتم نقل العديد من مباريات كأس أمم أفريقية دون الحاجة لدفع اشتراك بها . كما أن بجانب تردد قناة الجزائرية الأولي علي النايل سات هناك أيضاً قنوات بي أن سبورت القطرية وقناة أون سبورت المصرية . سوف يتم نقل مباريات كأس أمم أفريقيا عليهما . كذلك بجانب قناة الجزائرية الأرضية يتم نقل المباريات علي قنوات SPORT CLUP التابعة لدولة بلغاريا . كما أن قناة الجزائرية الأرضية سيتم نقل المباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا والتي ستكون غداً بين منتخبي . بوركينا فاسو ومنتخب الكاميرون .
القناة الجزائرية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية
يتم ضبط تردد قناة الجزائرية الأولي علي النايل سات بمعلومات التردد الآتية :-
- تردد قناة الجزائرية الأرضية علي نايل سات 11680 .
- كذلك يتم ضبط معدل الترميز 27500 .
- بجانب ضبط معامل الاستقطاب “أفقي” .
- معامل تصحيح الخطأ للقناة الجزائرية الأرضية 3/4 .
القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا وضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية علي عرب سات
كيفية وخطوات ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية
- في بداية الخطوات يتم أختيار قائمة MENUE في ريموت التلفاز .
- كما يتم الدخول علي القائمة الخاصة بضبط التردد وهي الإعدادات ومنها اختيار إعدادات الهوائي .
- كذلك من الضروري تحديد القمر الصناعي نايل سات لضبط تردد القناة الجزائرية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية .
- يتم تسجيل تردد قناة الجزائرية الأرضية في مربع التردد من القائمة السابقة ومن ثم الضغط علي كلمة “بحث” .
- بعد الانتهاء من البحث وظهور قناة الجزائرية الأولي علي النايل سات يتم الضغط علي كلمة “حفظ التغييرات” .
القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا لكافة مباريات كأس أمم أفريقيا في نسخته الجديدة . تتعدد القنوات بجانب ما تم عرضه من معلومات خاصة بتردد قناة الجزائرية الأرضية . والتي يتم نقل المباراة الافتتاحية ضمن أحداث مباريات كأس أمم أفريقيا .
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