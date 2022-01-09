القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية بدون اشتراك

القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا في نسخته الجديدة التي تنطلق يوم 9 يناير وضبط ترددات القنوات التي سيذاع عليها . كافة مباريات كأس أمم أفريقيا . كما من ضمن باقة القنوات الناقلة كأس أمم أفريقيا تردد قناة الجزائرية الأولي علي النايل سات . ويتم ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية علي القمر الصناعي نايل سات . بمعلومات تردد القناة التي سنعرضها بالمقال لكي ما يتم متابعة كافة مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تبدأ غداً وتستمر حتي يوم 6 فبراير القادم . كذلك بجانب أن معدلات البحث تتم عن القنوات الناقلة كأس أمم أفريقيا والتي تكون بدون اشتراك . واليوم في هذا المقال سنتعرف علي تفاصيل ضبط تردد القناة الجزائرية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية .

القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا في نسخته الجديدة

يتم إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية علي أكثر من قناة من القنوات الناقلة كأس أمم أفريقيا 2022 . من ضمن تلك القنوات القناة الجزائرية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية التي سيتم نقل العديد من مباريات كأس أمم أفريقية دون الحاجة لدفع اشتراك بها . كما أن بجانب تردد قناة الجزائرية الأولي علي النايل سات هناك أيضاً قنوات بي أن سبورت القطرية وقناة أون سبورت المصرية . سوف يتم نقل مباريات كأس أمم أفريقيا عليهما . كذلك بجانب قناة الجزائرية الأرضية يتم نقل المباريات علي قنوات SPORT CLUP التابعة لدولة بلغاريا . كما أن قناة الجزائرية الأرضية سيتم نقل المباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا والتي ستكون غداً بين منتخبي . بوركينا فاسو ومنتخب الكاميرون .

القناة الجزائرية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية

يتم ضبط تردد قناة الجزائرية الأولي علي النايل سات بمعلومات التردد الآتية :-

تردد قناة الجزائرية الأرضية علي نايل سات 11680 . كذلك يتم ضبط معدل الترميز 27500 . بجانب ضبط معامل الاستقطاب “أفقي” . معامل تصحيح الخطأ للقناة الجزائرية الأرضية 3/4 .

القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا وضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية علي عرب سات



كيفية وخطوات ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية

في بداية الخطوات يتم أختيار قائمة MENUE في ريموت التلفاز . كما يتم الدخول علي القائمة الخاصة بضبط التردد وهي الإعدادات ومنها اختيار إعدادات الهوائي . كذلك من الضروري تحديد القمر الصناعي نايل سات لضبط تردد القناة الجزائرية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية . يتم تسجيل تردد قناة الجزائرية الأرضية في مربع التردد من القائمة السابقة ومن ثم الضغط علي كلمة “بحث” . بعد الانتهاء من البحث وظهور قناة الجزائرية الأولي علي النايل سات يتم الضغط علي كلمة “حفظ التغييرات” .

القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا لكافة مباريات كأس أمم أفريقيا في نسخته الجديدة . تتعدد القنوات بجانب ما تم عرضه من معلومات خاصة بتردد قناة الجزائرية الأرضية . والتي يتم نقل المباراة الافتتاحية ضمن أحداث مباريات كأس أمم أفريقيا .