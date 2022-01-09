نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضبط الآن تردد قنوات بين سبورت والقنوات المجانية الناقلة لأمم أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات بين سبورت المشفرة والمفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، أكثر ما يبحث عنه الآن مشاهدي كرة القدم في مختلف دول العالم، حيث أنه من المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الرياض حفل افتتاح أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون، حيث ستقوم قنوات بين سبورت بنقل مباريات أمم أفريقيا على الهواء مباشرة، كما أعلنت عدة قنوات أخرى بنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة.

تردد قنوات بين سبورت الناقلة لأمم أفريقيا :-

تعد قنوات بين سبورت beIN Sports الرياضية هي الناقل الحصري لبطولة أمم أفريقيا وغيرها من البطولات العالمية في مجال كرة القدم، ولهذا يتم دائماً البحث عن تردد مجموعة قنوات beIN Sports على القمر الصناعي النايل سات أو الأقمار الصناعية الأخرى، ويمكن ضبط تردداتها وذلك من خلال الجدول التالي:-

تردد قنوات بين سبورت الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على النايل سات:-

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ beIN Spots Max HD1 12604 أفقي 27500 2/3 beIN Spots Max HD2 11013 أفقي 27500 2/3 beIN Sport Extra 11054 عمودي 27500 4/3

* تردد قنوات بين سبورت الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على سهيل سات:-

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ beIN Spots HD 11566 أفقي 27500 2/3 beIN Spots HD7 11623 عمودي 27500 2/3

تردد القنوات المجانية الناقلة لأمم أفريقيا 2022:-

وقد أعلنت العديد من القنوات الأخرى تمكنها من نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على الهواء مباشرة، وهذه القنوات التي سوف تذيع مباريات البطولة تبث من خلال القمر الصناعي نايل سات ويمكن ضبط تردداتها من خلال الجدول التالي:-

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ قناة النبأ الليبية 11096 أفقي 27500 قناة الجزائرية الأول 11680 عمودي 27500 5/6 تيلي تشاد 12015 أفقي 27500 قناة فوكس سبورت 12284 أفقي 27500 قناة الرياضة المغربية 12683 عمودي 27500 3/4

كذلك فقد أعلنت قناة Porgramme National HD عن قيامها بنقل أحداث بطولة أمم أفريقيا على الهواء مباشرة وذلك من خلال ضبط ترددها كالتالي:-

والقناة يمكن من خلال الشفرة التالية، حيث أنه وبمجرد أن يتم إدخال الشفرة الخاصة بها يمكن فتحها على الجهاز مباشرة والشفرة الخاصة بها هي 1100000000000000