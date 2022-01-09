القنوات المفتوحة الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 على كافة الأقمار الصناعية

القنوات الناقلة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، يستعد سكان قارة إفريقيا القارة السوداء بكل حماس لمشاهدة مباريات كأس إفريقيا أو ما يسمى بكأس الأمم الإفريقية وهي مسابقة كبرى لكرة القدم تتم بين دول قارة أفريقيا كانت دول عربية أو غير عربية على حد سواء، حيث تم عقد كأس الأمم الأفريقية في دورته الأولى داخل مدينة الخرطوم عاصمة دولة السودان الشقيقة عام 1968، الفريق الذي يفوز بكأس أفريقيا يتأهل لبطولة كأس القارات فضلاً عن غيرها من الجوائز المادية والعينية، يقام هذا الدوري كل عامين، تعتبر جمهورية مصر العربية هي الدولة الأكثر تتويجاً بهذا اللقب حيث حصلت عليه سبع مرات غير متتابعات، تعتبر دولة الكاميرون هي الدولة المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية هذا العام، تابعونا للتعرف على القنوات الناقلة.

مباريات كأس أمم أفريقيا وعدد الفرق المشاركة

من المقرر أن يتم عقد مباريات كأس أمم أفريقيا في الفترة ما بين التاسع من شهر يناير الجاري الموافق يوم الأحد وحتى السادس من شهر فبراير لعام 2022 ميلاديا، هناك 24 فريقاً مسجلاً للمشاركة في كأس أمم أفريقيا من بينهم 10 فرق جديدة و14 فريق قد شاركوا من قبل، أبرز الفرق التي شاركت من قبل فريق الجزائر الذي حصل على اللقب في الدورة الأخيرة التي تم إقامتها في عام 2019.

القنوات الرياضية الناقلة لكأس إفريقيا على النايل سات

نقدم لكل محب لكرة القدم عدد من القنوات المجانية الرياضية المفتوحة والتي سوف تقدم تغطية كامل للمباريات اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 لتنقل لكم كل التفاصيل بكل دقة ووضوح:

قناة beIN SPORTS MAX HD 1

التردد: 12604. معدل الترميز:27500. معامل تصحيح الخطأ:3/2

قناة beIN SPORTS MAX HD 2

التردد: 11585. معدل الترميز:27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة النبأ الليبية

التردد: 11096. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ:6/5

قناة الجزائرية الأولى

التردد: 11680. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ:6/5

قناة تيلي تشاد

التردد: 12015. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ:6/5

قناة فوكس سبورت

التردد: 12284. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 6/5

قناة آرينا سبورت

التردد: 11595. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 6/5

قناة يورو سبورت