تردد قناة الجزائرية الأولى Programme National HD الارضية نايل سات الناقلة كأس أمم افريقيا

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عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائرية الأولى Programme National HD الارضية الناقلة بطولة كأس الأمم الأفريقية على نايل سات مجانا، كيفية ادخال تردد قناة الجزائرية الارضية على النايل سات، وتعتبر قناة الجزائرية الأرضية الأولى من أهم القنوات المفتوحة المجانية العربية التي تبث إشارة ترددها على نايل سات، وقد أعلنت القناة عن بث وإذاعة ونقل مباريات البطولة الأفريقية الأكبر، ومع موعد انطلاق مباريات بطولة أمم أفريقيا اليوم الأحد 9 يناير، فقد حظي البحث عن التردد الجديد والصحيح لقناة الجزائرية الأولى الأرضية Programme National HD كإحدى القنوات الهامة على ساحة الإعلام الرياضي، رغم تنوع ما تقدمه القناة من برامج ترفيهية متنوعة، إلا أنه بكون القناة تبث مجانا بدون تشفير، فأصبحت قبلة عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباريات وفاعليات بطولة كأس أمم الفريقيا 2022.

تردد قناة لجزائرية Programme National HD على النايل سات

يعتبر تردد قناة الجزائرية الأولى الأرضية Programme National HD من القنوات التي ذاع صيتها في الأونة الأخيرة، خاصة لكونها إحدى القنوات المجانية المفتوحة التي صرحت بنلقلها لمباريات وأحداث بطولة أمم أفريقيا 2022، وذلك على القمر نايل سات، وبزم لتشغيل القناة شفرة خاصة بها، لاستقبالها بششكل فضائي، وسنتابع من خلال هذا التقرير تردد قناة الجزائرية الأولى الأرضية وكيفية تشغيلها ومشاهدتها.

كيفية ادخال تردد قناة الجزائرية الارضية على النايل سات

مع إعلان شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية عن تشفير القنوات الناقلة بطولة كاس أمم أفريقيا، بدأ بحث عشاق الساحرة المستديرة عن البديل من خلال القنوات العربية المفتوحة المجانية التي ستقوم بنقل وبث وإذاعة مباريات البطولة، وكان على رأس تلك القنوات محل البحث “قناة الجزائرية الولى الأرضية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 نايل سات وطريقة تشغيلها

تجدر الإشارة إلى أن إِشارة بث تردد القناة الجزائرية الأرضية على نايل سات يمكن من خلالها متابعة مباريات بطولة أمم أفريقيا بصورة مجانية، لذلك يمكن استقبال بث قناة الجزائرية الأرضية فضائيا، ليتمكن عشاق كرة القدم من مشاهدتها مباريات البطولة من خارج الجزائر، ولكن ذلك يتم من خلال رقم شفرة تشغيل القناة فضائيا، والقناة من القنوات الرسمية الحكومية التابعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H.

اسم القناة على الريسيفر: Programme national

شفرة BISS قناة الجزائرية الأرضية

بعد تنزيل تردد قناة الجزائرية الأولى الأرضية على جهاز الرسيفر، سيتم عرض رسالة تبلغكم بأن القناة مشفرة، وأنه يجب إدخال رقم الشفرة الخاصة بتلقناة، أما عن رقم شفرة biss للجزائرية الأرضية فهو: 1100000000000000.

طريقة تشغيل الجزائرية الأرضية

طريقة تشغيل القناة الجزائرية الأرضية ليست موحدة بسبب تباين أنظمة تشغيل أجهزة الاستقبال إلا أنها متقاربة إلى حد كبير.

كل ما عليك هو البحث في جهاز التحكم والضغط على زر «f1» به أو «ttx/cc» والضغط على زر «0» ثلاث مرات.

ستفتح لك نافذة جديدة بها مكان للكتابة ضع فيه شفرة BISS من خلال جهاز التحكم ثم اضغط على تأكيد وستعمل مباشرة.

ترددات القنوات التي أعلنت عن بث وإداعة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا

النبأ الليبية: النايل سات – تردد 11096 – استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.

النايل سات – تردد 11096 – استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500. تيلي تشاد: النايل سات – تردد 12015- استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.

النايل سات – تردد 12015- استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500. الجزائرية الأولى: نايلسات – تردد 11680 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ ( 5/6 ).

نايلسات – تردد 11680 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ ( 5/6 ). فوكس سبورت: النايل سات – تردد 12284- استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.

النايل سات – تردد 12284- استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500. آرينا سبورت: هوتبيرد – تردد 11595- استقطاب عمودي – معدل ترميز 27500 – تصحيح الخطأ 6/5.

هوتبيرد – تردد 11595- استقطاب عمودي – معدل ترميز 27500 – تصحيح الخطأ 6/5. يورو سبورت: هوت بيرد – تردد 11090 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – تصحيح 3/4 – تشفير ارديتو 2.

هوت بيرد – تردد 11090 – استقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – تصحيح 3/4 – تشفير ارديتو 2. RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E – تردد 11900- استقطاب H – معدل ترميز 27500.

يوتلسات 9E – تردد 11900- استقطاب H – معدل ترميز 27500. RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E – تردد 11996- استقطاب H – ترميز 27500.

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة كأس أمم أفريقيا 2022

وبذلك نكون قد قدمنا بكم أهم القنوات بإشارة بث تردداتها والتي أعلنت عن إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، وفي حال كان لديكم أي استفسارات وأو تساؤلات بخصوص أي تردد للقنوات الرياضية التي تُعلن عن إذاعة وبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويمكن التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير