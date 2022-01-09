تردد القنوات المجانية والمشفرة التي تعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية وجدول المجموعات

نشاهد اليوم الأحد 09/01/2022 حفل إفتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية 2022 التي تقام في الكاميرون، والتي ستكون أول مبارياتها بين كلاً من الكاميرون ضد بوركينا فاسو وأثيوبيا ضد الرأس الاخضر، والجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية قد تأجلت من العام الماضي 2021 إلى بداية عام الحالي 2022، وذلك بسبب تفشي فيروس كوفيد19 في جميع دول العالم، والتي أصابت بعض اللاعبين في الدول الإفريقية والعربية سواء.

القنوات التي ستعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2022

الجدير بالذكر أن بين سبورت القطرية والتي تمتلك قنوات bein sport لها الحق في بث جميع المباريات الأمم الإفريقية على قنواتها المشفرة بجودة عالية HD وهي:

beIN SPORTS MAX HD 1

beIN SPORTS MAX HD 2

ويذكر أيضًا أن هناك بعض القنوات المجانية التي تعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية ومنها الأتي:

قناة فوكس سبورت

قناة يورو سبورت

قناة الجزائرية الأولى

قناة آرينا سبورت

قناة النبأ الليبية

قناة تيلي تشاد

وسوف نستعرض عليكم جميع ترددات القنوات المجانية الـ 6 السابق ذكرها

تردد القنوات المجانية على Nilesat التي ستعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح فوكس سبورت نايل سات Nilesat 12284 أفقي 27500 يورو سبورت هوت بيرد Hotbird 11090 – 13 شرقاً عمودي 27500 الجزائرية الأولى نايل سات Nilesat 11680 عمودي 27500 5/6 آرينا سبورت هوت بيرد Hotbird 11595 عمودي 27500 5/6 النبأ الليبية نايل سات Nilesat 11096 أفقي 27500 تيلي تشاد نايل سات Nilesat 12015 أفقي 27500

جدول وموعد مباريات مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2022

الأحد 9 يناير ضد توقيت جرينتش الكاميرون × بوركينا فاسو 4:00 مساًء أثيوبيا × الرأس الاخضر 7:00 مساًء

الأثنين 10 يناير ضد توقيت جرينتش السنغال × زيمبابوي 1:00 مساًء المغرب × غانا 4:00 مساًء غينيا × مالاوى 4:00 مساًء الجابون × جزر القمر 7:00 مساًء الثلاثاء 11 يناير ضد توقيت جرينتش الجزائر × سيراليون 1:00 مساًء نيجيريا × مصر 4:00 مساًء السودان × غينيا 7:00 مساًء

الاربعاء 12 يناير ضد توقيت جرينتش تونس × مالى 1:00 مساًء موريتانيا × جامبيا 4:00 مساًء غينيا الاستوائية × كوت ديفوار 7:00 مساًء

الخميس 13 يناير ضد توقيت جرينتش الرأس الاخضر × بوركينا فاسو 4:00 مساًء الكاميرون × إثيوبيا 7:00 مساًء

الجمعة 14 يناير ضد توقيت جرينتش السنغال × غينيا 1:00 مساًء المغرب × جزر القمر 4:00 مساًء مالاوى × زيمبابوى 4:00 مساًء الجابون × غانا 7:00 مساًء

السبت 15 يناير ضد توقيت جرينتش السودان × نيجيريا 4:00 مساًء مصر × غينيا بيساو 7:00 مساًء

الاحد 16 يناير ضد توقيت جرينتش جامبيا × مالى 1:00 مساًء كوت ديفوار × سيراليون 4:00 مساًء تونس × موريتانيا 4:00 مساًء الجزائر × غينيا الاستوائية 7:00 مساًء

الأثنين 17 يناير ضد توقيت جرينتش الرأس الأخضر × الكاميرون 4:00 مساًء بوركينا فاسو × اثيوبيا 7:00 مساًء

الثلاثاء 18 يناير ضد توقيت جرينتش زيمبابوى × غينيا 4:00 مساًء مالاوى × السنغال 4:00 مساًء المغرب × الجابون 7:00 مساًء غانا × جزر القمر 7:00 مساًء

ا لأربعاء 19 يناير ضد توقيت جرينتش مصر × السودان 7:00 مساًء غينيا بيساو × نيجيريا 7:00 مساًء