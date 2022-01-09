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عمر شويل - جدة اليوم وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، سوف تنطلق أول بطولة كروية على المستوي الدولي في العام 2022، حيث سيشهد العام الجاري 2022، العديد من المناسبات الرياضية الهامة في مجال كرة القدم، حيث ستقام فيه اهم بطولة على المستوي الدولي وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، ولهذا جئنا لكم في هذه المقالة تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، حيث سيكون هناك بحث عالي على تلك القنوات خلال ذلك الوقت، وذلك من أجل متابعة مباريات العرس الكروي الأفريقي، ألا وهي بطولة أمم أفريقيا 2022 .

أضبط الآن تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022:-

قبل أن نتكلم عن القنوات المجانية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، والتي تستضيفها دولة الكاميرون، فإن قنوات بين سبورت الرياضية beIN Sports قد أعلنت أنها الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وأنه يمكن لجمهور المشاهدين في مختلف دول العالم متابعة مبارياتها عبر ضبط تردد قنوات بين سبورت الرياضية، والتي تتميز بالتعليق والمشاهدة الجذابة.

كما أعلنت عدد من القنوات في عدد من الدول بأنها سوف تقوم ببث مباريات أمم إفريقيا على الهواء مباشرة، وهذه القنوات منها قنوات عربية مثل قناة النبأ الليبية وقناة الجزائر الأولي وقناة المغرب. والتي يمكن ضبط الترددات الخاصة بها من خلال الجدول التالي وهذه القنوات يتم بثها عبر القمر الصناعي النايل سات:-

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ قناة فوكس سبورت 12284 أفقي 27500 قناة الرياضة المغربية 12683 عمودي 27500 3/4 قناة النبأ الليبية 11096 أفقي 27500 قناة الجزائرية الأول 11680 عمودي 27500 5/6 تيلي تشاد 12015 أفقي 27500

واليوم تقام أولي مباريات كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام مباراة الكاميرون وبوروكينا فاسو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الرياض، ثم يعقب ذلك مباراة أثيوبيا وكاب فيردي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك في أول مباريات المجموعة الأولي من مجموعات كأس الأمم الأفريقية والتي تتكون من 6 مجموعات.

أما موعد مباراة مصر ونيجيريا فسوف تكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يناير 2022، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ، السابعة مساءً بتوقيت الرياض، كذلك تشارك عدة دول عربية بجانب مصر وهي دول الجزائر والمغرب وتونس والسودان، وتعد الجزائر هي أولي الدول العربية المرشحة للحصول على البطولة، حيث لم يخسر منتخبها أية مباراة في الشهور الماضية.