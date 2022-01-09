نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. الأن تردد قناة فوكس سبورت fox sport لمتابعة مباريات كاس امم افريقيا اليوم 9 يناير 2022 في المقال التالي
شهد تردد قناة فوكس سبورت لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 زيادة ملحوظة في الأشهر الأخيرة عبر مجموعة متنوعة من محركات البحث المختلفة سواء في مصر أو الوطن العربي أو عبر القارة الأفريقية لمعرفة المزيد عن تردد قناة فوكس سبورت لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، لأننا تفصلنا ساعات قليلة فقط لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022
تردد قناة فوكس سبورت
بينما يتطلع الكثير من الناس إلى كأس الأمم الأفريقية قامت إدارة قناة FOX SPORT الرياضية بإتاحة مباريات البطولة مجانًا على قناة فوكس سبورت لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2021 على النايل سات بحيث يمكن للأشخاص من جميع أنحاء العالم العربي مشاهدة المباريات التي تبدأ اليوم يمكن تحديد التردد باستخدام البيانات التالية خلال المباراة الافتتاحية والتي ستقام بين الكاميرون وبوركينا فاسو: –
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12284.
- معدل الاستقطاب: أفقي H.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
فوكس سبورت هي واحدة من أكثر الشبكات الرياضية شهرة تبث العديد من الأحداث الرياضية في مجموعة متنوعة من الرياضات في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى البرامج الإخبارية الرياضية لإبقاء الجمهور على اطلاع دائم على رياضاتهم المفضلة بالإضافة إلى أهمها اللاعبون المفضلون من جميع أنحاء العالم وربما الميزة الأكثر تميزًا لهذه الشبكة هي حماسها لمجموعة واسعة من الرياضات لا تقتصر على كرة القدم أو التنس أو تنس الطاولة بل تشمل جميع أنواع الرياضات من جميع أنحاء العالم.
جدول كأس أمم أفريقيا 2022
وستلتقي الكاميرون وبوركينا فاسو في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2022 بينما ستواجه مصر نيجيريا في 11 يناير وقد وضعنا جدولاً مفصلاً لكم.
- تلتقي الكاميرون وبوركينا فاسو في الساعة 7:00 مساء يوم الأحد 9 يناير.
- الساعة 22:00 ، إثيوبيا والقبعة الخضراء.
- العاشر من يناير
- في تمام الساعة 16:00 ، ستواجه السنغال وزيمبابوي.
- في تمام الساعة 19 ، سيواجه المغرب وغانا.
- في تمام الساعة 19:00 ، سيتم عرض غينيا وملاوي على الهواء.
- في الساعة 22 ، ستواجه جزر القمر والجابون.
- 11 يناير
- في تمام الساعة 16 ستواجه الجزائر وسيراليون.
- في تمام الساعة 19 ، ستواجه نيجيريا ومصر.
- الساعة 22 بتوقيت السودان ، غينيا بيساو.
- ستواجه تونس ومالي في تمام الساعة 16 يوم الأربعاء 12 يناير.
- موريتانيا وغامبيا ، الساعة 19:00.
- التوجيه الاستوائي وكوت ديفوار الساعة 00/10.
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