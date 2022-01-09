نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث نحو جدول مباريات مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2022 حيث يبحث المنتخب المصري عن لقبه الثامن في كأس الأمم الأفريقية، لقبه الأول منذ 2010 في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، كانت مصر في المجموعة الرابعة للبطولة الإفريقية الثالثة والثلاثين إلى جانب نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

جدول مباريات مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا

الجولة الأولى

الأحد 9 يناير

الكاميرون – بوركينا فاسو الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

إثيوبيا – الرأس الأخضر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الاثنين 10 يناير

السنغال – زيمبابوي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

غينيا – ملاوي الساعة السادسة بتوقيت مصر.

المغرب – غانا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

جزر القمر – الغابون الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الثلاثاء 11 يناير

الجزائر – سيراليون 3 عصرا بتوقيت مصر.

نيجيريا – مصر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

السودان – غينيا بيساو الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الأربعاء 12 يناير

تونس – مالي 3 عصرا بتوقيت مصر.

موريتانيا – غامبيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

غينيا الاستوائية – ساحل العاج الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الجولة الثانية

الخميس 13 يناير

الكاميرون – إثيوبيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

الرأس الأخضر – بوركينا فاسو الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الجمعة 14 يناير

السنغال – غينيا 3 عصرا بتوقيت مصر.

ملاوي – زيمبابوي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

المغرب – جزر القمر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

الغابون – غانا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

السبت 15 يناير

نيجيريا – السودان الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

غينيا بيساو – مصر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الأحد 16 يناير

غامبيا – مالي 3 عصرا بتوقيت مصر.

تونس – موريتانيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

ساحل العاج – سيراليون الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

الجزائر – غينيا الاستوائية الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الجولة الثالثة

الاثنين 17 يناير

الرأس الأخضر – الكاميرون الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

بوركينا فاسو- إثيوبيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

الثلاثاء 18 يناير

زيمبابوي – غينيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

ملاوي – السنغال الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

الغابون – المغرب الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

غانا – جزر القمر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الأربعاء 19 يناير

مصر – السودان الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

غينيا بيساو – نيجيريا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الخميس 20 يناير

سيراليون – غينيا الاستوائية الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

ساحل العاج – الجزائر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

غامبيا – تونس الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

مالي – موريتانيا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022

من المعروف أن كأس الأمم الإفريقية 2022 سوف تذاع على قنوات بي إن سبورت المشفرة، ولكن يبحث الجميع عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباريات، وهذه القنوات هي 8 قنوات مجانية وهي كالتالي:-