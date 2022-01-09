ليفربول وتوتنهام ووست هام إلى الدور الرابع

ليفربول وتوتنهام ووست هام إلى الدور الرابعتأهل ليفربول وتوتنهام هوتسبير وويستهام يونايتد ووولفرهامبتون ونوريتش سيتي وستوك سيتي ولوتن تاون للدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.

وتغلب ليفربول 4 - 1 على ضيفه شروسبري تاون في الدور الثالث للمسابقة، على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق الأحمر.

وتقدم شروسبري بهدف مباغت حمل توقيع أيليوت بينيت في الدقيقة 27، قبل أن يأتي رد ليفربول سريعا، بعدما سجل 4 أهداف عن طريق كايد جوردون وفابينيو وروبرتو فيرمينو وفابينيو من جديد في الدقائق 34 و44 من ركلة جزاء و78 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

وبنفس السيناريو، جاء تأهل توتنهام بعد فوزه على ضيفه موركامب، حيث تقدم الضيوف عن طريق أنتوني أوكونور في الدقيقة 33، فيما رد الفريق اللندني بثلاثية متأخرة، حيث أدرك هاري كين التعادل في الدقيقة 74، ثم أضاف لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 85، وعاد كين للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 88.

وصعد ويستهام للدور الرابع إثر فوزه 2 - صفر على ضيفه ليدز يونايتد، حيث أحرز مانويل لانزيني وجارود بوين هدفي الفريق اللندني في الدقيقتين 34 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

ولحق وولفرهامبتون بركب المتأهلين للدور ذاته، بفضل فوزه 3 - صفر على شيفيلد يونايتد، في حين فاز نوريتش سيتي 1 - صفر على مضيفه تشارلتون أتلتيك، وستوك سيتي على ضيفه ليتون أورينت 2 - صفر، ولوتن تاون على ضيفه هاروجيت تاون 4 - صفر.