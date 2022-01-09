نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسود تصارع النجوم السوداء.. موعد مباراة المغرب وغانا كأس الأمم الأفريقية 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المغرب وغانا ، من جديد تعود بطولات كأس الأمم الأفريقية بعد غياب لـ3 سنوات، بسبب ظروف جائحة كورونا، وبعد شكوك كثيرة حول الدولة المستضيفة “الكاميرون”، تنطلق مساء الأحد 9 يناير 2022، مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات، في النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 ، ويستضيف مساء الإثنين 10 يناير 2022 ولحساب المجموعة الثالثة، ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مواجهة قوية تجمع أسود الأطلسي والنجوم السوداء .

في السطور المقبلة، سنتعرض كافة التفاصيل و موعد مباراة المغرب وغانا والقنوات الناقلة ، علاوة على إنجازات المنتخبين خلال مشاركاتهما في المونديال الأفريقي ، بجانب تاريخ مواجهات المغرب وغانا في مختلف المسابقات الدولية والقارية.

مباراة المغرب وغانا

تحتضن دولة الكاميرون النسخة الجديدة من أحد أقوى البطولات في القارة السمراء، على مستوى المنتخبات، حيث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 ، وتبدأ بصدام مبكر بين منتخبين من أعرق المنتخبات في القارة السمراء.

فالكرة المغربية تشهد تطورًا مستمرًا، نظرًا لما يذخر به عناصر أسود الأطلسي من نجوم لامعة في الدوريات العربية والأوروبية.

أما المنتخب الغاني فيسعى لبناء جيل جديد، يعيد أمجاد النجوم السوداء، التي تعد أحد أقوى المنتخبات وأكثرها تتويجًا بلقب الأمم الأفريقية.

نستعرض في البداية سجل المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية على مدار تاريخها:

ووفقًا لتقنية “الذكاء الاصطناعي بالإحصائيات”، التي اعتمدها موقع أوبتا البريطاني الشهير المعني بالإحصائيات والأرقام، والخاص بالمنتخبات المرشحة للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 ، فقد حل المنتخب المغربي في المرتبة الثانية بينما جاء المنتخب الغاني في المركز الثامن.

المنتخبات المرشحة للفوز بكأس الأمم الأفريقية وفق تقنية الذكاء الاصطناعي من موقع أوبتا البريطاني

هذا، وتشهد الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، مواجهات عربية قوية، على غرار مباراة الجزائر وسيراليون عن المجموعة الخامسة، و مباراة مصر ونيجيريا عن المجموعة الرابعة، وتقام المباراتان يوم الثلاثاء 11 يناير 2022.

وفي اليوم الختامي لمباريات الجولة الأولى، تقام مباراة تونس ومالي مساء الأربعاء 12 يناير 2022.

منتخب المغرب

مع منتخب المغرب لكرة القدم ، نبدأ تغطيتنا، والذي يعد ضمن أقوى المرشحين لنيل اللقب القاري، استنادًا للتطور الكبير الذي يشهد الفريق في الآونة الأخيرة.

وبعيدًا عن خسارته من المنتخب الجزائري، في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب 2021 ، في دور ربع النهائي، إلا أن منتخب أسود الأطلسي حينها كان يلعب بتشكيلة يغلب عليها اللاعبين المحليين.

أما على المستوى التاريخي، فقد شارك المنتخب المغربي 17 من قبل في بطولة كأس الأمم الأفريقية .

حقق أسود الأطلسي اللقب مرة واحدة عام 1976، بعد تصدره لمجموعة الدور النهائي في البطولة التي استضافتها إثيوبيا آنذاك.

كما حل المنتخب المغربي وصيفًا في مونديال أفريقيا 2004 أمام تونس، وكذلك احتل المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 1980 ، وجاء في المركز الرابع مرتين في 1986 و1988.

منتخب غانا

على الجانب المقابل، يسعى منتخب غانا لكرة القدم ، لاستعادة أمجاد الماضي، حيث إن الفريق هو ثالث أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب الأفريقي.

فضلًا عن كونه ضمن المنتخبات التي شرفت القارة السمراء بالمشاركة في كأس العالم ، برصيد 3 مشاركات بالتساوي مع مصر وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار.

أما عن تاريخ مشاركات غانا في كأس الأمم الأفريقية ، فهو يسجل في النسخة الجديدة حضوره الـ23 في البطولة.

حظى المنتخب الغاني بلقب كأس الأمم الأفريقية 4 مرات من قبل، في أعوام 1963 و1965 و1978 و1982.

حل منتخب النجوم السوداء وصيفًا 5 مرات، في نسخ 1968 و1970 و1992 و2010 و2015.

وحاز المركز الثالث مرة واحدة عام 2008 بعد الفوز على ساحل العاج (4-2).

كما احتل الفريق المركز الرابع في 4 مناسبات، أعوام 1996 و2012 و2013 و2017.

موعد مباراة المغرب وغانا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة الأولى للمنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 2021 ، مساء الإثنين، في تمام الساعة السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت المغرب، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت جرينتش وغانا.

أما عن حكم مباراة المغرب وغانا ، فقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المهمة للدولي البوتسواني جوشوا بوندو.

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports 1 FR وكذلك من خلال تطبيق beIN Sports Connect ، إضافة إلى قنوات Al Aoula HD Earth TNT و Sky Sports Football UK و Arryadia TNT HD و ESPN 2 Nederland HD و Sportdigital.

أما عن معلق مباراة المغرب وغانا ، فقد أولت الفضائية القطرية للمعلق الرياضي المغربي جواد بدة المهمة، فيما خصصت القناة الأولى المغربية المعلق عبد الحق الشراط للتعليق على أحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس و موعد مباراة المغرب وغانا والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية ، علاوة على تاريخ لقاءات المغرب وغانا في مختلف المسابقات والبطولات.