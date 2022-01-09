تعرف على معلق والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا كأس الأمم الإفريقية الثلاثاء 11 يناير 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير 2022 حتي 6 فبراير 2022، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا مقسمون على 6 مجموعات، يصعد من كل مجموعة فريقين مباشرة للدور الثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق ثوالث من كل مجموعة، وتفتح منافسات البطولة يوم الأحد 9 يناير بمباراة الكاميرون مع بوركينا فاسو.

المنتخب المصري في مواجهه صعبة مع نيجيريا الثلاثاء المقبل

يستعد المنتخب المصري لمواجهة قوية في بداية مباريات المجموعة الرابعة مع منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل 11 يناير على ملعب رومدي أدجيا بمدية جاروا الكاميرونية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، يذكر أن المنتخب المصري غادر إلى مدينة جاروا السبت 8 يناير على طائرة خاصة بعد تأجيل السفر لمدة يوم واحد من الجمعة للسبت لأسباب تتعلق برغبة المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش.

معلق والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر متابعة مباريات المنتخب المصري في البطولة بشغف، وأعلنت قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة بالشرق الأوسط إذاعة مباراة مصر ونيجيريا على قناة بي إن سبورت ماكس HD1 و HD2، وأسندت قناة بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق إلى المعلق الرياضي أحمد الطيب.

مجموعة مصر في كأس أفريقيا لكرة القدم بالكاميرون

والمعروف وقوع مصر بالمجموعة الرابعة التي تضم أربعة منتخبات إفريقية هي مصر ونيجيريا وغينيا بيساو والسودان، ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا يوم 11 يناير في المباراة الأولي، ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو 15 يناير في المباراة الثانية، ومواجهة منتخب مصر مع السودان يوم 19 يناير في المباراة الثالثة.