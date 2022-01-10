نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع القاع.. موعد مباراة الفيصلي والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفيصلي والأهلي ، في ختام مباريات الجولة الـ16 من الدوري السعودي لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب، يستضيف مساء الثلاثاء 11 يناير 2022، ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، فعاليات مواجهة قوية تضم فريقا الأهلي والفيصلي ، والذي يطمح كلًا منهما إلى تحقيق الفوز على الآخر، من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يقترب من الفريقين بقوة هذا الموسم، بعد التراجع الشديد في النتائج بالنسبة لهما.

خلال السطور المقبلة، سنستعرض بالتفاصيل موعد مباراة الفيصلي والأهلي والقنوات الناقلة ، ومشوار الفريقين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ مواجهات الفيصلي والأهلي في الدوري السعودي .

مباراة الفيصلي والأهلي

أمل جديد تنتظره جماهير ومناصري عنابي سدير والأسود ، لأجل العبور من المأزق الصعب الذي يمر به الفريقين، هذا الموسم، والذي يوشك أن يذهب بأحدهما على الأقل، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي .

فقد غابت الانتصارات وحتى التعادلات، عن قلعة الكؤوس في الدوري السعودي، منذ آخر فوز على الباطن في الأسبوع الـ11.

وعلى نفس المنوال، فقد العنابي مذاق الانتصارات، منذ فوزه الأخير على أبها في الجولة الـ11.

ويمتلك الفيصلي أفضلية نسبية على منافسه الأهلي، بمباراة مؤجلة مع الفتح من الجولة العاشرة.

نستعرض أولًا نتائج اليومين الأوليين من مباريات الأسبوع الـ16 من الدوري السعودي وجدول الترتيب فيما:

وشهدت الجولة مواجهات قوية بدأت يوم الجمعة 7 يناير 2022 بـ مباراة الاتحاد والفيحاء والتي انتهت بفوز العميد بثنائية نظيفة.

واستكملت الجولة يوم السبت 8 يناير 2022 بإقامة ثلاث مواجهات، من أبرزهم مباراة ضمك والنصر والتي حسمها العالمي بثنائية بيضاء، تبعتها مباراة الشباب وأبها ، والتي سقط خلالها وصيف البطولة الحالي في فخ التعادل الإيجابي (1-1).

وتختم الجولة بلقاءين الأول مباراة الطائي والهلال ، تعقبها مواجهة قلعة الكؤوس وعنابي سدير.

نادي الفيصلي

ساعيًا لتضميد جراح الهزائم المتتالية، يدخل نادي الفيصلي السعودي ، مواجهة الثلاثاء، والتي كان آخرها أمام الهلال في كأس السوبر السعودي .

ويأمل أصحاب الأرض بشكل خاص، في الثأر من الأهلي، والذي نجح في الإطاحة بالفيصلي من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين ، بعدما فاز الإمبراطور بنتيجة (2-1).

العنابي حاليًا في وضع صعب للغاية، على مستوى ترتيب جدول الدوري السعودي ، إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 15 نقطة وصافي (-4) هدف، وهو أول فرق مؤخرة الترتيب.

وعلى مدار 14 جولة خاضها الفريق، نجح في الفوز في 3 مباريات فقط، والتعادل في 6 أخرى، ولكن مُني بـ5 هزائم هذا الموسم.

وفي آخر 5 مواجهات لعنابي سدير في الدوري السعودي ، لم يُفلح الفريق إلا في تحقيق انتصار يتيم على حساب أبها بهدف نظيف.

فيما تعادل الفيصلي مع الشباب سلبيًا.

قبل أن يتلقى 3 هزائم متتالية، بدأت أمام الاتفاق بهدف، ثم الطائي بنتيجة (1-3)، وأخيرًا أمام الهلال بنتيجة (2-3).

نادي الأهلي

على الجانب المقابل، يدخل نادي الأهلي السعودي ، مواجهة الثلاثاء، والمباريات القادمة في بطولة الدوري السعودي كمباريات كؤوس.

فالفريق بات يُعاني حاليًا من خطر الهبوط، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 15 نقطة وصافي (-3) هدف.

حيث يتساوى مع مضيفه الفيصلي في رصيد النقاط، غير أنه أهلي جدة يتفوق بفارق هدف.

وخلال مسيرته في الموسم الحالي، حقق الأسود 3 انتصارات فقط، بينما تعادل في 6 مباريات وخسر في مثلها.

أما عن نتائج قلعة الكؤوس في الجولات الخمس الأخيرة من المسابقة المحلية، فقد حقق انتصارًا وحيدًا على الباطن بهدف.

ولكن تلقى 4 هزائم متتالية مؤخرًا، بدأت أمام أبها بثنائية نظيفة ثم النصر (1-2)، بالإضافة إلى الرائد بهدف، وأخيرًا الشباب (3-4).

يُشار إلى أن مباراة الأهلي والفيصلي في الدور الأول بالموسم الحالي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

موعد مباراة الفيصلي والأهلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء الجريحين ، مساء الثلاثاء، في تمام السادسة وخمس دقائق ( 6:05 ) بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس دقائق ( 5:05 م ) بتوقيت مصر، الثالثة وخمس دقائق ( 3:05 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الأهلي والفيصلي ، فمن المقرر أن يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عنه في يوم المواجهة.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة، ووفق ما رصدته شبكة “ثقفني” ستكون القناة الناقلة هي SSC 5 .

وبشأن معلق مباراة الفيصلي والأهلي ، فقد كشفت مصادر تابعتها “ثقفني” عن إسناد المهمة للمعلق الرياضي السعودي سمير المعيرفي.

الخاتمة

استعرضنا خلال السطور الماضية، جميع الكواليس وآخر الأخبار و موعد مباراة الفيصلي والهلال والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، وكذلك تاريخ لقاءات الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي .