نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب وغانا اليوم الإثنين والقنوات الناقلة في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة المغرب وغانا اليوم الاثنين في قمة مباريات المجموعة الثالثة، حيث تفتح المغرب مشوارها في كأس الأمم الأفريقية أمام غانا في واحدة من أقوى مباريات البطولة الأفريقية، تشارك المغرب وغانا في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات جزر القمر والجابون، وهي المنتخبات التي تنتظر بقوة أن تصل بعيدا في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة المغرب وغانا اليوم الإثنين

من المرتقب أن تقام مباراة المغرب وغانا اليوم في تمام الخامسة مساء بتوقيت الرباط، ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورا جماهيرا كبيرا خاصة من جانب غانا في مباراة اليوم خاصة وأن جماهير الكاميرون ستقوم بتشجيع غانا، وستشهد المباراة حضور جماهيري من جانب الجالية المغربية في الكاميرون.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة Bein sports HD مباراة المغرب وغانا في مواجهة اليوم المنتظرة، بتعليق المعلق جواد بده في تلك المواجهة المرتقبة والهامة بالنسبة للمغرب، خاصة وأن المغرب تحاول الفوز على المغرب من أجل مزيد من السيطرة وتحقيق الفوز في المجموعة الثالثة.

إصابات المغرب قبل مواجهة غانا

يبدو أن إصابات كبيرة قد ضربت المغرب قبل مباراة غانا، خاصة لاعبي المنتخب المغربي كلا من أيوب الكعبي وأيمن برقوق بعد إصابة الثنائي بفيروس كورونا، كذلك يغيب ريان مايي بعدما تعرض لإصابة عضلية أثناء التدريبات مع إمكانية غياب يوسف النصيري عن مباراة غانا.

كان المدير الفني لمنتخب المغرب قد أكد أن غيابات المغرب على مستوى الهجوم ستكون هامة ومؤثرة وأكد في الوقت نفسه أن بدلاء منتخب المغرب سيكونوا على قدر المسئولية على حد تعبيره، وسيحاول المدير الفني للمغرب التغلب على تأثير الإصابات من خلال الدفع بعناصر جديدة في مباريات اليوم للمغرب.

توقع نتيجة مباراة المغرب وغانا اليوم

يتوقع أن تشهد المباراة تحفظا من جانب المنتخبين وإن كانت نتيجة المباراة تميل للتعادل بشكل كبير فإن المغرب هي الأقرب لتحقيق الفوز على غانا في تلك المواجهة المرتقبة دون معرفة الفريق الفائز بتلك المباراة الهامة بين غانا والمغرب وهي مباراة قوية وحاسمة بشكل كبير.