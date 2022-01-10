نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم مجاناً في كأس الأمم الإفريقية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم في إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث ستكون الجماهير العربية على موعد مع واحدة من أقوي مباريات دور المجموعات، والتي تجمع بين المنتخب المغربي واحد من أقوي الفرق المرشحة بقوة لتحقيق لقب البطولة في مواجهة منتخب غانا صاحب الاسم والتاريخ الكبير، والذي يضم مجموعة من أهم اللاعبين في القارة الإفريقية، حيث يتوقع الجميع ان تكون هذه المباراة واحدة من أكثر المباريات قوة وإثارة في ظل رغبة كلا الفريقين لتحقيق أول ثلاثا نقاط في المجموعة في خطوة نحو تحقيق اللقب، ومن خلال المقال، نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة المغرب وغانا اليوم في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية موعد المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم

ترقب جماهيري كبير لمباراة المغرب وغانا في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ستكون المباراة غاية في القوة والإثارة، وخاصة أن الفريقان يمتلكان الكثير من العناصر القوية، والقادرة على تغيير نتيجة اللقاء في أي وقت، ويقع المنتخبين المغربي والغاني في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخب الجابون ومنتخب جرز القمر، وتتوقع الجماهير تأهل المنتخبي المغربي والغاني عن المجموعة الثالثة للدور التالي من البطولة نظراً لفارق القدرات الكبير بين الفريقين وباقي فرق المجموعة.

موعد مباراة المغرب وغانا اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة المغرب وغانا اليوم الإثنين الموافق 10 يناير 2022 ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب أحمدو أهيدجو وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وستكون قناة بي ان ماكس الأولي من اهم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم بتعليق عصام الشوالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على جميع الأقمار

فرق المجموعة الثالثة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم مجاناً

نقدم لجميع متابعينا عبر المقال تردد القنوات المجانية التي ستنقل مباراة المغرب وغانا اليوم في إطار مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية عبر مختلف الأقمار الصناعية، حيث ستكون قناة IRIB Varzesh HD Iran من أهم القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة المغرب وغانا مجاناً دون تشفير، والتي يمكنكم استقبالها عبر التردد: Intelsat 62°E – 11555 V 30000، وكذلك قناة ORTM 1 Mali، والتي يمكنكم استقبالها عبر التردد التالي: Intelsat 31.5°W – 12340 V 8575 -FTA.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا على جميع الأقمار