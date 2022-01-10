نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات كأس الرابطة المصرية ومواعيدها بالتفصيل والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات كأس الرابطة المصرية هي بطولة تقام للمرة الأولى بهدف تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وخلق فرص أكبر المنافسة بين الأندية، وإيجاد مساحة أكبر للبطولات المحلية التي قد يكون للأندية الصغيرة نصيباً منها، أقيمت بالأسبوع الماضي قرعة كأس رابطة الأندية المصرية بأحد فنادق القاهرة، وتم تحديد مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية 2022 والتي سوف تشارك في تلك البطولة، نقدم لكم عبر موقعكم “ثقفني” جدول كأس الرابطة المصرية ومجموعات الفرق الشعبية الأولى الأهلي والزمالك، وكذلك مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لتلك البطولة.

جدول مباريات كأس الرابطة المصرية 2022

الجولة الأولى من جدول مباريات كأس الرابطة المصرية

ايسترن كومباني فيوتشر الأربعاء 12 يناير 2022 14:30 بتوقيت القاهرة. النادي المصري مصر المقاصة الأربعاء 12 يناير 2022 14:30 بتوقيت القاهرة.

بيراميدز الاتحاد السكندري الأربعاء 12 يناير 2022 17:00 بتوقيت القاهرة. النادي الأهلي الجونة الخميس 12 يناير 2022. 14:30 بتوقيت القاهرة.

نادي سموحة الاسماعيلي الخميس 13 يناير 2022 17:00 بتوقيت القاهرة. المقاولون العرب البنك الأهلي الخميس 13 يناير 2022 17:00 بتوقيت القاهرة.

نادي الزمالك انبي الجمعة 14 يناير 2022. 14:30 بتوقيت القاهرة. فاركو سيراميكا كليوباترا الجمعة 14 يناير 2022 14:30 بتوقيت القاهرة

طلائع الجيش غزل المحلة الجمعة 14 يناير 2022. 17:00 بتوقيت القاهرة.

نظام كأس الرابطة المصرية

عدد الفرق المشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية هم 18 فريقاً، تم تقسيمه إلى ثلاثة مجموعات، تحتوي كل مجموعة منها على ستة أندية، الفرق التي تحتل صدارة كل مجموعة من المجموعات الثلاثة سوف تتأهل إلى دور نصف النهائي مع وصيف كل مجموعة، ويتم لعب دور نصف النهائي ثم تخرج الفرق المهزومة من البطولة، حتى تلتقي الفرق الفائزة في نهائي كأس الرابطة.

مجموعات كأس الرابطة المصرية

المجموعة الأولى كأس الرابطة المصرية

تضم المجموعة الأولى النادي المصري ونادي فيوتشر، والاتحاد، ومصر المقاصة، وبيراميدز، ونادي ايسترن كومباني.

المجموعة الثانية

النادي الأهلي، والبنك الاهلي، والإسماعيلي وسموحة، والجونة، والمقاولون العرب.

المجموعة الثالثة

نادي الزمالك، وطلائع الجيش، وإنبي، وغزل المحلة، وفاركو، وسيراميك كليوباترا.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الرابطة المصرية

يتم بث المباريات عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، بتعليق كبار معلقين شبكة أون سبورت مثل أيمن الكاشف، مؤمن حسن، احمد شوبير، ومدحت شلبي.