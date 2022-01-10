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عمر شويل - جدة موعد مباراة أهلي جدة والرائد نوافيكم عبر موقعنا الرسمي الكورة بالعارضة موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم في منافسات الدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي. مع 15 نقطة من 13 مباراة سابقة، أصبحت مباراة اليوم الآن في المرتبة الثانية عشرة في الترتيب. وفاز الأهلي جدة بثلاث مباريات فقط وتعادل في ست مباريات أخرى في أربع معارك، تم هزيمة الأهلي. الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل للدور القادم من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه في المباراة السابقة وخسارته في المباراة التالية في الدوري.

الأهلي جدة والرائد

ويلعب أهلي جدة مباراة حاسمة في الدوري السعودي اليوم، خارج أرضه، أمام منافسه الرائد أما الرائد فيأتي إلى مباراة اليوم في المركز السابع بالجدول، بعد أن جمع 18 نقطة في 13 مواجهة سابقة.

موعد مباراة الأهلي جدة والرائد

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 الساعة 2:20 بعد الظهر بالوقت المحلي.

3:20 مساءاً بتوقيت السعودية

3:20 مساءاً بتوقيت فلسطين

3:20 مساءاً بتوقيت الأردن

3:20 مساءاً بتوقيت سوريا

3:20 مساءاً بتوقيت لبنان

3:20 مساءاً بتوقيت العراق

2:20 مساءاً بتوقيت السودان

تُذاع مباراة الأهلي والرائد على القنوات التالية

سيتم بث المباراة على الهواء مباشرة على محطات SSC HD 5.

مشاري القرني معلق المباراة.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الرائد

حراسة المرمى: أحمد الرحيلي

خط.الدفاع: عبد الله الفهد – ريني سانتوس – منصور الحربي

خط الوسط: عقيل بلغيث – سلطان الفرحان – إدواردو هنريكي – خالد الخثلان

خط الهجوم: محمد فوزير – إيدير لوبيز – كريم البركاوي

التشكيل المتوقع للرائد

أحمد الرحيلي

عبد الله الفهد – ريني سانتوس – منصور الحربي

عقيل بلغيث – سلطان الفرحان – إدواردو هنريكي – خالد الخثلان

محمد فوزير – إيدير لوبيز – كريم البركاوي