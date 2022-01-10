نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب وغانا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2022 و القنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة المغرب وغانا اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 و القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة. فمن خلال هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني”. سنتعرف على توقيت مباراة المغرب ضد غانا اليوم وذلك في ثاني أيام البطولة الإفريقية. التي انطلقت فعالياتها مساء الأمس الأحد الموافق التاسع من شهر يناير الجاري ومن المفترض أن تستمر حتى يوم السادس من شهر فبراير القادم. وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا الموسم على أرض الكاميرون. إذ يحل المنتخب المغربي ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم أمام نظيره الغابي. ساعيًا لبدء منافساته في البطولة بتحقيق نتائج إيجابية قوية. وفيما يلي نرصد لكم موعد مباراة المغرب وغانا اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة المغرب وغانا اليوم

تعتبر مباراة المغرب وغانا اليوم من المباريات التي تأتي في ثاني أيام بطولة كأس أمم أفريقيا. إذ من المقرر أن يواجه أيضًا منتخب السنغال نظيره الزيمبابوي. وسيواجه أيضًا منتخب غانا نظيره مالاوي. فيما يواجه منتخب جزر القمر نظيره الجابوني. ومن المتوقع أن تحمل مباراة المغرب اليوم أجواءًا تنافسية مشتعلة بين المنتخبين في ظل سعي كلاهما لبدء البطولة الإفريقية بانتهاز فرص الفوز التي تؤهل للنهائيات. وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة المغرب وغانا اليوم.

موعد مباراة المغرب وغانا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2022

يحل موعد مباراة المغرب وغانا اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. مساء اليوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير / كانون الثاني الجاري 2022. حيث ستقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو في مدينة ياوندي بالكاميرون. إذ تنطلق صافرة اللقاء خلال هذه التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة المغرب وغانا اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 7:00 مساءً مصر في تمام الساعة 6:00 مساءً الإمارات في تمام الساعة 8:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 5:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 5:00 مساءً تونس في تمام الساعة 5:00 مساءً اليمن في تمام الساعة 7:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 7:00 مساءً لبنان في تمام الساعة 7:00 مساءً العراق في تمام الساعة 7:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم

تجدر الإشارة إلى أن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022. من المقرر أن تكون رسميًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية. والتي تنقل أحداث البطولة حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتذاع مباراة المغرب اليوم بشكل مخصص عبر قناة beIN Sports HD 1 Max. وذلك بصوت المعلق الرياضي “جواد بدة”. وفي غضون ذلك نشير أيضًا إلى أن هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة المغرب ضد غانا اليوم. نتعرف عليها في السطور التالية.

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم