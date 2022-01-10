نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تـَرقـب” نتيجة اهداف مباراة المغرب وغانا اليوم 10-1-2022 في بطولة كأس أمم أفريقيا.. منافسة صعبة بين الأسود والنجوم السوداء في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة اهداف مباراة المغرب وغانا اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. نتابع معكم كافة تفاصيلها من خلال هذا التقرير الرياضي عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يواجه منتخب المغرب اليوم نظيره منتخب غانا في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022. التي انطلقت فعالياتها أمس الأحد في دولة الكاميرون. حيث تجدر الإشارة إلى أن منتخب المغرب يأتي في المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة القارية. وتترقب جماهير أسود الأطلس نتيجة مباراة المغرب اليوم لاستعادة ما فقدوه في بطولة كأس العرب التي أقيمت في نهاية العام الماضي. ونتابع معكم في الآتي ملخص و نتيجة اهداف مباراة المغرب ضد غانا اليوم.

نتيجة اهداف مباراة المغرب وغانا اليوم

في السطور التالية سنتابع معكم بشكل لحظي نتيجة اهداف مباراة المغرب وغانا اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022. والتي يستضيف فعالياتها ملعب ستاد أحمد أهيدجو في إحدى المدن الكاميرونية. ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب اليوم مع حلول الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر. فيما يحل موعد المباراة بتوقيت دولة المغرب و الجزائر و تونس في تمام الساعة الخامسة مساءً. ويأتي موعد اللقاء حسب توقيت دولة الإمارات العربية في تمام الساعة الثامنة مساءً. أما توقيت مباراة المغرب ضد غانا في المملكة العربية السعودية فسيكون في تمام الساعة السابعة مساءً. وفيما يلي نتابع نتيجة مباراة المغرب وغانا اليوم.

منتخب المغرب 0:0 منتخب غانا

نتيجة مباراة المغرب وغانا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2022

نتيجة مباراة المغرب وغانا اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. تترقبها جماهير أسود الأطلس بحماس شديد. آملين في استعادة منتخبهم الوطني لتوازنه الذي فقده أمام منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب التي أقيمت خلال شهر ديسمبر الماضي. وانتهت بفوز منتخب محاربو الصحراء ف دور ربع نهائي البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 5-3. وذلك بعد تعادل المنتخبين خلال الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

نتيجة مباراة المغرب اليوم

لاشك أن نتيجة مباراة المغرب اليوم سيسعى خلالها لاعبو الفريق لمصالحة جماهيرهم الغاضبة. بعدما تم إقصائه من دور نهائي بطولة كأس العرب 2021. ولذا سيدخل “وحيد خليلهودزيتش” المدير الفني لمنتخب المغرب بالتشكيل الآتي: في حراسة المرمى: ياسين بونو. في حين سيتشكل خط الدفاع من : أشرف حكيمي- آدم ماسينا- نايف أكرد- رومان سايس. وفي خط وسط الميدان سيتواجد كل من: سفيان أمرابط – سليم أملاح- فيصل فجر أو عمران لوزا. فيما سيتكون خط الهجوم من: سفيان بوفال- طارق تسيودالي- إلياس الشاعر .

اهداف مباراة المغرب وغانا اليوم

وفي هذا المقال سنتابع معكم اهداف مباراة المغرب وغانا اليوم. والتي نرصدها لحظة بلحظة. تزامنًا مع إنطلاق صافرة المباراة. التي يبحث فيها أسود الأطلس عن فوزهم الأول في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. آملين أن تكون عونًا لهم في إطار المنافسة الشديدة التي تحل عليهم بالمجموعة الثالثة. والتي يجاورهم فيها منتخب غانا وأيضًا منتخب جزر القمر ومنتخب الجابون.

مباراة المغرب وغانا اليوم

وفي إطار إقامة مباراة المغرب وغانا اليوم. تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين التقيا خلال التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا مرتين. حيث كانت المرة الأولى في عام 1976 وتمكن منتخب غانا من الفوز على نظيره منتخب المغرب في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0. في حين فاز منتخب أسود الأطلس في لقاء العودة بنتيجة هدفين نظيفين أيضًا. وفاز منتخب المغرب على غانا بعد تسديد ركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 6-5.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم

تذاع مباراة المغرب وغانا اليوم على قناة beIN Sports HD 1 Max. حيث أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي الشهير “جواد بدة”. وفيما يلي نرصد لكم تردد القناة الناقلة للمباراة.