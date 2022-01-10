نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مغامرة جديدة للفراعنة.. موعد مباراة مصر ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر ونيجيريا ، تترقب الجماهير العربية والمصرية على وجه الخصوص، دقات السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 ، من أجل متابعة ضربة البداية للفراعنة في النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 ، التي تحتضنها دولة الكاميرون، وهي من أكثر البطولات المحببة إلى جماهير تماسيح النيل ، فضلًا عن كون مصر تحتفظ بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، حيث يحتضن ملعب رومدي أدجيا في مدينة غاروا الكاميرونية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع منتخبي نيجيريا ومصر ، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات، عن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا منتخبا السودان وغينيا بيساو .

في السطور المقبلة، سنتعرف بالتفصيل على موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى أرشيف مشاركات المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية على مدار تاريخها الطويل، علاوة على تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا في مختلف البطولات والمسابقات.

مباراة مصر ونيجيريا

تنطلق مساء الثلاثاء، ضربة البداية للمنتخب المصري، في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، والتي يعول عليها لزيادة رصيده من البطولات، خاصةً بعد غياب عن منصات التتويج، منذ آخر بطولة حصدها في 2010 أمام غانا.

ورغم اختلاف الأسماء وحتى القيادة الفنية، إلا أن المونديال الأفريقي يكتسب طابعًا خاصًا، بالنسبة للمصريين، منذ حقبة المعلم حسن شحاته والجيل الذهبي للفراعنة.

أما المنتخب النيجيري، فيرى في النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا ، فرصة ملائمة من أجل الدخول بين الكبار، وحصد لقب جديد غائب عن النسور منذ 2013.

نستعرض في البداية قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية فيما يلي:

وإليكم جدول المجموعات الثمانية التي تضم الـ24 منتخبًا المشاركين في كأس الأمم الأفريقية 2021 :

وفي سابقة نادرة، لجأت موقع “أوبتا” إلى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لمعرفة حظوظ المنتخبات المشاركة – استنادًا لمجموعة من الأرقام والإحصائيات – في الظفر باللقب القاري.

وحل المنتخب النيجيري في الصدارة بنسبة 14.79% ، بينما جاء المنتخب المصري في المركز الثالث بنسبة 12.93%.

هذا، وتشهد الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات، إقامة مواجهات قوية للمنتخبات العربية، تبدأ يوم الإثنين 10 يناير 2022 بـ مباراة المغرب وغانا .

وتستكمل المواجهات العربية يوم الثلاثاء بـ مباراة الجزائر وسيراليون ، ثم مواجهة الفراعنة والنسور الخضر ، يعقبها مباراة السودان وغينيا بيساو .

قبل أن تختتم يوم الأربعاء 12 يناير 2022، بمواجهتين، الأولى مباراة تونس ومالي ثم مباراة موريتانيا وغامبيا .

منتخب مصر

تبدأ تغطيتنا مع منتخب مصر لكرة القدم ، والذي يشارك للمرة الـ25 في تاريخه بنهائيات كأس الأمم الأفريقية ، التي يحمل أكبر عدد من ألقابها، برصيد 7 بطولات، منها 3 مرات متتالية.

ويسعى الفراعنة لمصالحة جماهيرهم، أولًا بعد الخروج المؤسف من البطولة الخامسة التي تنظمها مصر، في كأس الأمم الأفريقية 2019، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا.

كما يرغب منتخب الساجدين، في تصحيح الصورة السلبية نسبيًا التي بدا عليها الفريق في النسخة الأخيرة من كأس العرب 2021 ، والتي احتل خلالها المركز الرابع، بعد الخسارة من قطر بركلات الترجيح.

وحول تاريخ مشاركات مصر في كأس الأمم الأفريقية ، فكما أسلفنا شاركت في 24 نسخة من قبل في البطولة، وهو أكثر المنتخبات مشاركة بها.

توج الفراعنة باللقب 7 مرات، في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

وحل المنتخب المصري وصيفًا للبطل مرتين، في 1962 أمام إثيوبيا بعد الخسارة في المباراة النهائية (2-4)، و2017 بعد الهزيمة أمام الكاميرون (1-2).

كما احتل تماسيح النيل المركز الثالث في 3 مناسبات، أعوام 1963 و1970 و1974.

وكذلك احتل المركز الرابع 3 مرات، في نسخ 1976 و1980 و1984.

منتخب نيجيريا

في المقابل، يدخل منتخب نيجيريا لكرة القدم ، النسخة الحالية من البطولة، ساعيًا إلى استعادة هيبته، كأحد المنتخبات البارزة في القارة السمراء.

فمن ينسى تتويجه بلقب دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا 1996 ، وهو المنتخب الأفريقي الوحيد الذي نجح في تحقيق هذا الإنجاز.

أما على صعيد تاريخ مشاركات نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية ، فمنتخب النسور الخضر، يحتل المرتبة الثالثة ضمن أكثر المنتخبات المشاركة في العرس الأفريقي، برصيد 18 مشاركة قبل النسخة الحالية.

نجح المنتخب النيجيري في التتويج بلقب أمم أفريقيا 3 مرات، في أعوام 1980 و1994 و2013.

كما حل وصيفًا 4 مرات في نسخ 1984 و1988 و1990 و2000.

واحتل كذلك المركز الثالث 8 مرات، في أعوام 1976 و1978 و1992 و2002 و2004 و2006 و2010 و2019.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الثلاثاء، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة مصر ونيجيريا ، فقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المهمة إلى الدولي الغامبي بكاري جاساما.

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث القمة المصرية النيجيرية عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

أما عن معلق مباراة مصر ونيجيريا ، فقد أولت الشبكة القطرية المهم إلى المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل وآخر الأخبار و موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية ، وكذلك تاريخ لقاءات مصر ونيجيريا .