نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والطائي ورابط حجز تذاكر الطائي والهلال وترقب نتيجة مباراة الهلال والطائي اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق ومحبي الزعيم السعودي أنتم علة موعد مع الإثارة والمتعة، عندما يحين موعد مباراة الهلال والطائي، في الجولة أل 16 من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 2022/01/11، على ملعب نادي الطائي بمدينة حائل السعودية أستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ونحن من خلال موقع ثقفني نقدم تفاصيل اللقاء الذي يدخله الزعيم رافع شعار الفوز، والتقدم نحو الصدارة وفيما يال تفاصيل المباراة.

الهلال قبل اللقاء يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة من لعب 14 مباراة، وفي حالة الفوز سوف يتقدم ويدخل المربع الذهبي، ويسعى الزعيم لتكرار الفوز على الطائي مثلما فاز عليه بهدف دون رد في الدور الأول من المسابقة، بينما فريق الطائي الذي أستطاع أن يحقق 3 أنتصارات متتالية أبعدته عن منطقة الخطر ليحتل المركز الثامن في الترتيب، يعيش فترة متميزة وصحوة سوف تجعل الهلال يدخل اللقاء بحذر شديد.

موعد مباراة الهلال والطائي القادمة

12.40 :- بالتوقيت العالمي غرينتش.

13.40 :- بالتوقيت المحلي لتونس، الجزائر، المغرب.

14.40 :- بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

15.40 :- بتوقيت مكة المكرمة، دولة الكويت، قطر، العراق.

16.40 :- بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 15 11 2 2 15 12:31 19 35 2 الشباب 16 9 5 2 14 16:31 15 32 3 النصر 16 9 2 5 14 17:26 9 29 4 ضمك 16 7 5 4 14 21:21 0 26 5 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 6 الرائد 16 7 3 6 14 23:24 1 24 7 الفيحاء 16 5 6 5 14 14:14 0 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 أبها 16 5 4 7 14 24:16 -8 19 10 الإتفاق 16 4 6 6 14 26:21 -5 18 11 التعاون 16 4 5 7 14 31:27 -4 17 12 الفتح 15 4 4 7 15 22:20 -2 16 13 الأهلي 15 3 6 6 15 21:18 -3 15 14 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 15 الباطن 16 3 6 7 14 19:13 -6 15 16 الحزم 16 2 5 9 14 21:11 -10 11

رابط حجز تذاكر مباراة الطائي والهلال

الدخول على موقع حجز التذاكر التالي ticketmx.com .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.

الضغط على تسجيل الدخول وملء البيانات الشخصية المطلوبة.

تحديد التذكرة التي ترغب في شرائها والمكان الذي سوف تجلس به.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام ثم فع قيمة التذكرة إلكترونياً.

وبذالك تتم عملية شراء التذكرة إلكترونياً بنجاح عبر الموقع الإلكتروني ويجب أبرازها عند الدخول.

مباراة الهلال والطائي

مباراة اليوم هي المباراة المباراة الأولى للهلال بعد مباراة السوبر التي فاز به على حساب نادي الفيصلي، والتاريخ يقول أن بطل السوبر لا يخسر في المباراة التالية، حدث هذا مع الهلال عام 2015 عندما توج بالسوبر وفاز بعدها على الوحدة، وفي عام 2018 وفاز على فريق الفيحاء في اللقاء التالي لمباراة السوبر.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل المباراة عب شاشة قناة ssc hd 1 الرياضية السعودية، وسوف يقوم بالتعليق على اللقاء المرتقب المعلق عبد الله الغامدي.

بطاقة المباراة