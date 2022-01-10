موعد مباراة الفيصلي والأهلي / رابط حجز تذاكر الفيصلي والأهلي / ترقب نتيجة مباراة الفيصلي والأهلي

موعد مباراة الفيصلي والأهلي القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر أن يحتضنها ملعب نادي الفيصلي ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يوم الثلاثاء الموافق 2022/01/11 مباراة لا تقبل القسمة على أثنين، في ظل تهديد الفريقين للهبوط إلي دوري الدرجة الأولى، تلعب في نفس الجولة مباراة الهلال والطائي، ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم كافة تفاصيل المباراة من الموعد وطريقة ورابط حجز التذاكر للقاء المرتقب، والذي من المتوقع أن يشهد قتال على الحصول على النقاط الثلاث من الجانبين.

يدخل نادي الفيصلي اللقاء وهو في المركز أل 14 برصيد 15 نقطة جمعهم من لعب 14 مباراة، تعرض الفيصلي في الجولات الأربع الأخيرة لثلاث هزائم وتعادل، كان في الجولة الماضية أمام فريق الشباب، ويسعى للفوز لدخول المنطقة لدافئة في الجدول، ونفس الحال للأهلي فقد هزم في الجولات الأربع الماضية، ويأمل في كسر سلسلة الهزائم المتتالية ويعزز الأهلي صفوفه في اللقاء بالمهاجم السوري عمر السومة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن الجولتين الأخيرتين أمام الرائد والشباب.

موعد مباراة الفيصلي والأهلي

15.05 :- بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش.

16.05 :- بتوقيت دول المغرب العربي تونس، الجزائر، المغرب.

17.05 : الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

18.05 : بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، قطر، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، فلسطين.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين فقط وحصرياً، عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، ومباراة اليوم سوف تذاع عبر شاشة قناة ssc hd 5، ويعلق عليها المعلق سمير المعرفي.

الترتيب العام للدوري قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 15 11 2 2 15 12:31 19 35 2 الشباب 16 9 5 2 14 16:31 15 32 3 النصر 16 9 2 5 14 17:26 9 29 4 ضمك 16 7 5 4 14 21:21 0 26 5 الهلال 14 6 6 2 16 17:21 4 24 6 الرائد 16 7 3 6 14 23:24 1 24 7 الفيحاء 16 5 6 5 14 14:14 0 21 8 الطائي 15 6 1 8 15 21:15 -6 19 9 أبها 16 5 4 7 14 24:16 -8 19 10 الإتفاق 16 4 6 6 14 26:21 -5 18 11 التعاون 16 4 5 7 14 31:27 -4 17 12 الفتح 15 4 4 7 15 22:20 -2 16 13 الأهلي 15 3 6 6 15 21:18 -3 15 14 الفيصلي 14 3 6 5 16 19:15 -4 15 15 الباطن 16 3 6 7 14 19:13 -6 15 16 الحزم 16 2 5 9 14 21:11 -10 11

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الفيصلي

حراسة المرمى ” محمد الربيعي “.

خط الدفاع ” اليوسكي، هندي، محمد خبراني، دانكلير بيريرا “.

الوسط ” نوح الموسى، فيليب براديتش، علي الأسمري “.

خط الهجوم ” عمر السومة، عبد الرحمن غريب، الحسن نداو “.

رابط حجز تذاكر مباراة الفيصلي والأهلي